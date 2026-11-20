Como assistir a Santos Laguna x León com uma VPN

Quer acessar seu serviço de streaming habitual com mais segurança ou de outra parte do mundo onde você pode encontrar restrições geográficas? É aí que uma rede privada virtual (VPN) pode ser útil.

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. Escolha um provedor confiável de serviços de VP e baixe o aplicativo no seu dispositivo (computador, celular ou tablet). Escolha a localização do servidor. Selecione um servidor VPN no país onde o jogo é transmitido oficialmente.

Conecte-se ao servidor . Ative a VPN e conecte-se ao servidor escolhido para alterar sua localização digital (endereço IP).

. Ative a VPN e conecte-se ao servidor escolhido para alterar sua localização digital (endereço IP). Acesse a emissora oficial. Entre no site ou abra o aplicativo oficial de streaming da emissora esportiva detentora dos direitos de transmissão.

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Prévia da partida

Liga MX - Rodada 17 21 de nov. de 2026 - 18:00 Estadio Nuevo Corona

O Santos Laguna recebe o León no Estadio Nuevo Corona, em Torreón, em uma partida do Apertura da Liga MX que tem grande importância para os dois clubes à medida que a temporada se aproxima da reta final.

O Santos Laguna chega em boa fase sob o comando do técnico Renato Paiva, com quatro vitórias nos últimos cinco jogos do campeonato. A goleada por 5 a 0 sobre o Querétaro e as vitórias consecutivas contra o Club Universidad Nacional e o Necaxa mostram o bom momento da equipe antes desta partida.

O Santos ocupa a sexta posição na classificação do Apertura, e uma vitória reforçaria sua busca por uma vaga na Liguilla. O único tropeço nas últimas semanas foi a derrota por 4 a 1 fora de casa para o Tijuana, exceção em uma sequência que, no restante, foi positiva.

O León chega ao El Templo del Desierto após uma sequência mais irregular. A equipe de Ignacio Ambriz empatou com Cruz Azul e Toluca antes de ficar no 1 a 1 com o Chivas em seu jogo mais recente, mas as derrotas para Cruz Azul e Club América a deixaram na oitava posição.

O León mostrou que pode competir com as melhores equipes da divisão, mas tem tido dificuldade para manter a regularidade. Um resultado positivo em Torreón ajudaria a estabilizar sua campanha.

Confira a seguir tudo o que você precisa saber para assistir a Santos Laguna x León ao vivo, incluindo as opções de transmissão na TV e por streaming.

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