Como assistir a Santos Laguna x León com uma VPN
Quer acessar seu serviço de streaming habitual com mais segurança ou de outra parte do mundo onde você pode encontrar restrições geográficas? É aí que uma rede privada virtual (VPN) pode ser útil.
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- Obtenha uma VPN confiável. Escolha um provedor confiável de serviços de VP e baixe o aplicativo no seu dispositivo (computador, celular ou tablet).
- Escolha a localização do servidor. Selecione um servidor VPN no país onde o jogo é transmitido oficialmente.
- Conecte-se ao servidor. Ative a VPN e conecte-se ao servidor escolhido para alterar sua localização digital (endereço IP).
- Acesse a emissora oficial. Entre no site ou abra o aplicativo oficial de streaming da emissora esportiva detentora dos direitos de transmissão.
- Entre na sua conta e encontre a transmissão. Crie uma conta ou entre na sua conta na plataforma da emissora oficial para ter acesso completo e aproveitar o jogo!
Prévia da partida
O Santos Laguna recebe o León no Estadio Nuevo Corona, em Torreón, em uma partida do Apertura da Liga MX que tem grande importância para os dois clubes à medida que a temporada se aproxima da reta final.
O Santos Laguna chega em boa fase sob o comando do técnico Renato Paiva, com quatro vitórias nos últimos cinco jogos do campeonato. A goleada por 5 a 0 sobre o Querétaro e as vitórias consecutivas contra o Club Universidad Nacional e o Necaxa mostram o bom momento da equipe antes desta partida.
O Santos ocupa a sexta posição na classificação do Apertura, e uma vitória reforçaria sua busca por uma vaga na Liguilla. O único tropeço nas últimas semanas foi a derrota por 4 a 1 fora de casa para o Tijuana, exceção em uma sequência que, no restante, foi positiva.
O León chega ao El Templo del Desierto após uma sequência mais irregular. A equipe de Ignacio Ambriz empatou com Cruz Azul e Toluca antes de ficar no 1 a 1 com o Chivas em seu jogo mais recente, mas as derrotas para Cruz Azul e Club América a deixaram na oitava posição.
O León mostrou que pode competir com as melhores equipes da divisão, mas tem tido dificuldade para manter a regularidade. Um resultado positivo em Torreón ajudaria a estabilizar sua campanha.
Confira a seguir tudo o que você precisa saber para assistir a Santos Laguna x León ao vivo, incluindo as opções de transmissão na TV e por streaming.
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Técnico
- R. Paiva