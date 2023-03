Santos x Goiás ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da final do Brasileirão sub-20

Equipes se enfrentam nesta quinta-feira (30), pela quinta rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

Santos e Goiás se enfrentam na tarde desta quinta-feira (30), às 15h (de Brasília), no CT Rei Pelé, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro sub-20. A partida terá transmissão ao vivo da Santos TV, na internet.

Após empatar no duelo passado, o Santos acabou caindo para a terceira posição do campeonato, com 8 pontos. Do outro lado, o Goiás vem de vitória, mas segue na parte debaixo do grupo B, em oitavo lugar com 3 pontos.

Prováveis escalações

Santos: João Victor, Matheus Matias, Kevyson, Balão, Bernardo, Gustavo, Fernando, Rafael, Rodrigo, Samuel e Weslley.

Goiás: Ezequiel, Andrey, William, Kennyd, Diego Caito, Marlon, Lourenço, Xavier, Mina, João Paulo e Luis Miguel.

Desfalques

Santos

Sem desfalques confirmados.

Goiás

Sem desfalques confirmados.

Quando é?