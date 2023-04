Santos x Bahia ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Brasileirão sub-20

Equipes se enfrentam nesta quinta-feira (27), pela oitava rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

Santos e Bahia entram em campo na tarde desta quinta-feira (27), no CT Rei Pelé, às 15h (de Brasília), pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro sub-20. A partida terá transmissão ao vivo da Santos TV, na internet.

Após golear no jogo anterior, o Santos subiu para a vice-liderança do grupo B, com 14 pontos. O Peixe acumula quatro vitórias, dois empates e uma derrota até o momento. Do outro lado, o Bahia também ganhou na rodada passada e está na terceira posição, com 13 pontos.

Prováveis escalações

Santos: Gustavo, Robert, Matheus, Diego, Kevyson, Balão, Gustavo H, Bernardo, Patati, Fernandinho e Enzo.

Bahia: Victor, Patrick, Victor Lustosa, Hygor, Aruba, Juninho, Marcello, Marcos, Sidney, Alex e Vitinho.

Desfalques

Santos

Sem desfalques confirmados.

Bahia

Sem desfalques confirmados.

Quando é?