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Santiago Gimenez volta a Roterdã nesta terça-feira. O atacante mexicano enfrenta o Feyenoord pelo FC Porto na Champions League. Os dois times precisam muito dos pontos.

Para Gimenez, será um reencontro especial com a Legião, torcida do Feyenoord. Ele defendeu o clube entre 2022 e 2025 e se tornou um grande ídolo dos torcedores. Após um início decepcionante no AC Milan, agora está emprestado ao Porto.

“Sinto falta de muita coisa, mas não do frio”, brincou Gimenez em conversa com Noa Vahle, da Ziggo Sport. “O que mais sinto falta no Feyenoord é a ligação com os torcedores. Era especial.”

“Eles sabem que vou guardá-los para sempre no coração”, continuou Gimenez. “E eles também vão me guardar no deles. Então, é dessa ligação especial que mais sinto falta.”

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Ainda não se sabe se Gimenez terá minutos em campo nesta terça-feira. Seu treinador, Francesco Farioli, falou pouco sobre o assunto na entrevista coletiva. “Mas vejo uma evolução clara nele”, afirmou o italiano.

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O passado de Gimenez e Hwang In-beom no Feyenoord foi útil na preparação, revelou Farioli. “Eles me contaram o que pode acontecer em jogos contra o Feyenoord. Esperamos uma partida de muito contato físico. Teremos que ser muito agressivos. O Feyenoord é um dos times de maior imposição física da Europa.”

Se marcar no De Kuip nesta terça-feira, Gimenez já sabe o que fará. “Quero marcar contra o Feyenoord, mas não vou comemorar. Faço isso por respeito ao clube que abriu as portas da Europa para mim.”

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Os dois times têm muito em jogo nesta terça-feira na disputa por uma vaga na próxima fase da Champions League. Tanto o Porto quanto o Feyenoord somaram apenas três pontos até agora.

Segundo um cálculo do Football Rankings , são necessários dez pontos para terminar entre os 24 primeiros na fase de liga. Portanto, o duelo no De Kuip pode ser decisivo.