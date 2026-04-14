Santiago Gimenez dá um conselho claro ao jogador mexicano que é alvo do Feyenoord

Segundo relatos, o Feyenoord acompanha de perto a evolução de Armando “Hormiga” González. O atacante do Chivas desperta o interesse de vários clubes europeus, entre eles o FC Barcelona e o Borussia Dortmund. O ex-jogador do Feyenoord, Santiago Gimenez, dá um conselho claro ao atacante do Chivas.

Anteriormente, o Récord havia informado que o departamento de olheiros do clube de Roterdã já havia concluído vários relatórios positivos.

De acordo com o jornal nacional, o Feyenoord “se tornou o palco ideal para o talento mexicano”. Gimenez é considerado o exemplo perfeito: o atacante fez uma transferência dos sonhos para o AC Milan passando pelo Feyenoord.

“Tenho acompanhado bem o Hormiga e fico feliz em ver como ele está se desenvolvendo”, disse Gimenez ao Récord. “É bom abrir caminho para as novas gerações. Minha passagem pelo Feyenoord foi tão boa que agora há muito mais atenção voltada para os jogadores mexicanos, e isso me deixa orgulhoso.”

Segundo o atacante mexicano, o Feyenoord é o próximo passo ideal para González. “Acho que no Feyenoord eles podem transformá-lo em um excelente atacante. Vão aproveitá-lo ao máximo e extrair tudo dele, porque é isso que os clubes holandeses fazem. O Feyenoord é um passo perfeito em direção às grandes competições.”

González está em excelente forma nesta temporada: em 32 partidas oficiais, ele marcou 24 gols. No final de 2025, o Chivas renovou seu contrato até meados de 2029 e aumentou a cláusula de rescisão. O preço de venda estaria em torno de quinze milhões de euros.

O clube de Roterdã ainda não fez uma oferta oficial, mas, segundo o Récord, “o interesse se intensificará ao longo da temporada”. Dennis te Kloese não é um desconhecido no mercado de transferências mexicano e, depois de Gimenez e Stéphano Carrillo, parece disposto a trazer mais um atacante mexicano para o sul de Roterdã.