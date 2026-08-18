Santiago Gimenez chega a acordo sobre saída do Milan

O AC Milan receberá em breve uma primeira proposta por Santiago Gimenez, informa Fabrizio Romano. O atacante de 25 anos já acertou termos pessoais com o Porto.

O atual campeão português quer acelerar o processo e também espera chegar rapidamente a um acordo com o Milan.

O Porto quer, em um primeiro momento, contratar Gimenez por empréstimo, com opção de compra. Segundo o Transfermarkt, o mexicano está avaliado atualmente em 18 milhões de euros.

No início de 2025, o Milan ainda pagou mais de 30 milhões de euros ao Feyenoord para contratar Gimenez.

Em Milão, Gimenez tem contrato até meados de 2029, mas não parece que ele vá cumprir esse vínculo até o fim.

Em 37 jogos oficiais pelo Milan, Gimenez somou 7 gols e 6 assistências. Nem a chegada de Rúben Amorim parece mudar sua situação.

Após o fim da Copa do Mundo, Gimenez sofreu uma lesão no tornozelo, o que fez com que ainda não tenha jogado um minuto sequer na pré-temporada.