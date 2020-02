Santander apoia a iniciativa Strongest Gowns

Banco doa camisolas baseadas em camisas de times de futebol para jovens pacientes em Madri

Eles são apenas garotos, mas já sabem o que é lutar. Enfrentar uma doença ainda tão jovens exige muita força e coragem. Eles disputam um jogo próprio, que estão a todo custo buscando vencer, com vigor e valentia.

A vida em um quarto de hospital pode ser extremamente difícil. É por isso que visitas de mágicos, terapia canina e experiências com realidade virtual tornam a internação destes jovens mais confortável. O futebol é também um meio para trazer felicidade a este ambiente. Estes garotos sonham com seus ídolos: imaginam conhecê-los um dia e vestir suas camisas. É por isso que o Santander, patrocinador oficial de três das maiores competições do futebol (UEFA , CONMEBOL Libertadores e LaLiga Santander), decidiu apoiar uma iniciativa da revista Panenka. O projeto “Strongest Gowns” (Camisolas Mais Fortes) transforma camisas oficiais de times de futebol em camisolas hospitalares, substituindo as peças verdes sem graça com as cores dos clubes.

O Santander decidiu participar desta iniciativa porque crê intensamente na habilidade do futebol em gerar um impacto positivo na sociedade, melhorando a realidade de muitas pessoas, como o caso de crianças internadas. “Apoiamos diferentes causas que nos permitem passar uma mensagem e definem nosso papel como uma marca que é comprometida com o poder positivo do futebol”, explica Juan Manuel Cendoya, vice-presidente do Santander e diretor executivo de comunicação, marketing corporativo e pesquisa do Banco Santander.

Sob esta estratégia, chamada FootballCan, o banco foca sua visão no futebol como um poderoso agente capaz de transformar as vidas de milhões de pessoas. O objetivo é promover o papel do futebol como uma máquina de prosperidade e mudança social.

Na expectativa para o duelo entre e pelas oitavas de final da UEFA Champions League, o Santander entregou muitas destas camisolas para crianças no Hospital Quirónsalud San José na capital espanhola.

O Dr. Francisco Javier Hernández Calvín, chefe da unidade de otorrinolaringologia pediátrica do hospital, disse: “deu a estes garotos o conforto que precisam para lutar contra estas doenças e vencê-las.”

Por conta das emoções que o futebol proporciona, somos capazes de ajudar aqueles em necessidade a prosperar e melhorar suas vidas.

