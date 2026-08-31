Sánchez desafia Marrocos e Infantino: carta espanhola vira o jogo na disputa pela final de 2030

O primeiro-ministro espanhol Pedro Sánchez afirmou que seu governo fará tudo o que estiver ao seu alcance para garantir a realização da final da Copa do Mundo de 2030 na Espanha, rejeitando a possibilidade de transferir a partida final para o Marrocos e ressaltando que seu país merece sediar as partidas mais importantes do torneio em seu território.

Sánchez disse, em entrevista à rede espanhola "SER" nesta segunda-feira, que seu governo "trabalhará para garantir a realização da final aqui", em resposta a uma pergunta sobre a possibilidade de o presidente da Federação Internacional de Futebol, Gianni Infantino, ter êxito em transferir a partida final para o Marrocos, afirmando que "chegou a hora de a Espanha vencer a Copa do Mundo em seu próprio território".

O primeiro-ministro espanhol baseou sua posição na recente trajetória da seleção de seu país, explicando que a Espanha conquistou seu primeiro título mundial na África do Sul, em 2010, antes de faturar seu segundo título na edição sediada pelos Estados Unidos, México e Canadá neste ano, considerando que esses sucessos reforçam o direito do país de sediar a final.

A seleção espanhola havia garantido o título da Copa do Mundo pela segunda vez em sua história no dia 19 de julho, após vencer a Argentina por um a zero na prorrogação da partida final, graças a um gol de Ferran Torres, somando o novo título à conquista do Mundial da África do Sul, em 2010.

A Espanha sediará a Copa do Mundo de 2030 em conjunto com Portugal e Marrocos, enquanto algumas partidas do torneio serão distribuídas por outros países como parte da celebração dos 100 anos da realização da primeira edição da Copa do Mundo.

As partidas de abertura das seleções do Uruguai, da Argentina e do Paraguai serão realizadas em seus próprios países, em comemoração ao centenário do primeiro torneio mundial, sediado pelo Uruguai em 1930, cujas partidas foram todas disputadas, à época, na capital Montevidéu.

Embora o local da partida final ainda não tenha sido definido de forma definitiva, parece que a disputa para sediar a final do Mundial de 2030 começou a assumir um caráter político, depois que o governo espanhol anunciou explicitamente sua entrada na corrida para defender a realização da partida mais importante do torneio em seu território.