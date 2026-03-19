Errar é humano, insistir é diabólico. A queda da Sampdoria continua sem parar; já há duas temporadas que o clube blucerchiato se arrasta na lanterna da tabela da Série B, e o que deixa os torcedores blucerchiati perplexos é o fato de a diretoria cometer erros em série, capazes de produzir temporadas idênticas. Assim, quase um ano depois, a viagem a Carrara tornou-se, para o clube doriano, sinônimo de queda vertiginosa para o abismo.





Em 25 de abril de 2025, o que condenou a Samp e desencadeou o drama do final do campeonato — em uma temporada que terminou com o rebaixamento para a Série C, que depois se transformou em play-out devido à irregularidade do Brescia — foi justamente o 1 a 0 no Stadio dei Marmi contra a Carrarese. A partida parece uma cópia da de ontem: quase 11 meses depois, os blucerchiati desmoronaram novamente na Toscana, diante de um time que chegou à sua quarta temporada na Série B em quase 120 anos de história.





A presença de Attilio Lombardo no banco não foi suficiente para dar um novo ânimo a um ambiente desanimado e incapaz de manter a mínima continuidade. Os números, implacáveis, revelam uma única vitória nesta temporada, a de Modena, que é também a única de todo o ano civil para a Sampdoria. Para encontrar outra vitória fora de Marassi, é preciso recuar até outubro de 2024. O golpe no estômago dos torcedores blucerchiati é a sequência negativa desencadeada pelo Mantova x Sampdoria 2 a 1. Após a vitória sobre o Padova no Dia dos Namorados, vieram 4 derrotas e 2 empates. No total, são 2 pontos em 18 possíveis, média de rebaixamento direto sem passar pela linha de partida, sobretudo considerando que os outros concorrentes estão voando. Basta pensar que o Pescara, lanterna em todos os aspectos durante toda a temporada 2025/2026, somou 11 pontos dos 15 possíveis nos últimos 5 jogos.





No meio disso tudo, houve também uma demissão, a da dupla Foti-Gregucci, que se mostrou claramente incapaz de comandar a Samp, e a decisão de confiar o banco “interinamente” a Lombardo. A lenda da Samp recebe os agradecimentos da torcida pela coragem demonstrada ao assumir, neste momento, um desafio tão complicado. “Era preciso coragem e atitude, coisas que faltam à Sampdoria desde agosto de 2024; a esperança é que Popeye possa emprestar um pouco das suas.” Por quanto tempo Lombardo permanecerá no comando, porém, não se sabe: a diretoria nunca declarou claramente se a escolha de Popeye seria definitiva.





No comunicado divulgado para destituir a dupla anterior, lia-se: “A equipe, enquanto se aguarda a definição de uma solução definitiva, foi temporariamente confiada ao colaborador técnico Attilio Lombardo”. A partir daí, nenhuma outra informação específica foi divulgada — mais um erro de comunicação de uma série interminável, capaz de fornecer mais desculpas a um grupo já bastante irresponsabilizado e a um ambiente agora anestesiado, atordoado e quase incapaz de sentir qualquer tipo de emoção quando se fala da Samp. A sensação é de que dificilmente haverá mais uma mudança após a pausa, considerando o pouco tempo disponível, mesmo que, como já foi dito, ainda não haja uma posição oficial a respeito.





As responsabilidades da atual diretoria são evidentes. Basta pensar que a dupla Manfredi-Tey foi capaz, em três anos de gestão, de fazer com que um clube historicamente presente nos palcos mais importantes do futebol italiano vivesse as duas piores temporadas em oitenta anos de história (a Sampdoria ocupa a 10ª posição no ranking “all time” da primeira divisão e conta com 66 temporadas disputadas na Série A, de um total de 80 em sua história). "Feito" alcançado já em junho de 2025 e com risco concreto de se repetir em maio de 2026. No entanto, os torcedores blucerchiati destacam o quanto o futebol é, na verdade, simples: erros em série geram temporadas em série, e a sensação que se tem no Sul é a de assistir a um filme (de terror) já visto. Quando as luzes se acenderem, porém, o corpo no chão será o da U.C. Sampdoria. É preciso intervir imediatamente, e não é certo que isso seja suficiente para salvá-la.







