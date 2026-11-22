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Lorenzo Insigne ainda faz a diferença. Depois de 43 dias afastado, o atacante de Frattamaggiore voltou a ficar à disposição da Sampdoria e decidiu o jogo em casa contra o Benevento. Com a confiança do técnico Luca D'Angelo, o napolitano começou como titular ao lado de Gennaro Tutino e foi decisivo para a vitória da Sampdoria.

Um gol de cabeça, uma assistência de encher os olhos e um 3 a 1 sem contestação garantiram a terceira vitória consecutiva da equipe da Ligúria, que já havia vencido o Entella e a Carrarese. Passo a passo e sob o novo comando técnico, a Sampdoria vem se reerguendo, com 10 pontos conquistados nos primeiros 5 jogos com o novo treinador. E agora a equipe também poderá contar com as atuações do Magnífico, que já soma 4 gols em 6 partidas disputadas até aqui com a nova camisa.

O camisa 10 comentou sua atuação: "O gol trouxe muitas emoções, diante da nossa arquibancada e junto dos meus filhos. Era o que precisávamos, mas estou feliz principalmente pelos três pontos, que nos dão muito fôlego. O caminho é longo, só precisamos manter os pés no chão e continuar assim".

Após uma lesão muscular na coxa que o fez perder cinco jogos, Insigne voltou e logo mostrou sua importância. Em pouco tempo, e depois de sua segunda passagem pelo Pescara, demonstrou mais uma vez ser um luxo para a Série B, assumindo a responsabilidade por um grupo jovem como o da Sampdoria, que agora está a poucos pontos da zona dos playoffs.

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O campeão europeu é peça central desse projeto, está 100% convencido e tem uma vontade renovada de fazer a diferença. A corrida para abraçar os filhos à beira do campo, a liderança técnica e emocional na Sampdoria e o sonho de levar um clube desse porte de volta à Série A: tudo é possível com um Lorenzo Insigne assim.