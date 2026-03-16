Sampdoria: Abildgaard, Hadzikadunic e Henderson estão fora para o jogo contra o Carrara. Lombardo testa o 4-4-2; será que Pierini e Coda voltam?

Na quarta-feira, a Sampdoria disputa uma partida decisiva do campeonato fora de casa, em Carrara, com Attilio Lombardo encarregado de comandar um elenco reduzido. Liam Henderson e Oliver Abildgaard estão definitivamente fora, enquanto a participação de Dennis Hadzikadunic é altamente improvável. O zagueiro deve passar por exames médicos hoje, após o problema na panturrilha sofrido recentemente, que o obrigou a sair já no primeiro tempo devido à dor e a realizar poucos treinos com o grupo. A comissão técnica mantém uma postura cautelosa também em vista da convocação para a seleção da Bósnia para as eliminatórias, com o risco concreto de que o jogador possa perder o confronto contra o País de Gales.





As condições não ideais obrigam Lombardo a avaliar mudanças na escalação e possíveis alterações no sistema de jogo. Nos treinos, foram testadas estratégias táticas e também um esquema alternativo, o 4-4-2, com defesa de quatro já testada nas últimas sessões. Entre os candidatos à escalação estão Alex Ferrari, Fabio Depaoli e Matteo Ricci.

Notícias positivas vêm, por outro lado, do retorno parcial ao grupo de Nicholas Pierini e Massimo Coda, ambos após ficarem fora de ação por cinco e quatro rodadas, respectivamente. Pierini havia se lesionado contra o Padova em Marassi, enquanto Coda ficou de fora devido a um problema na panturrilha durante o treino. A decisão sobre a escalação deles será tomada após uma conversa entre Lombardo e a equipe médica liderada por Manara, levando em conta também o gramado sintético de Carrara. É difícil imaginar que eles entrem desde o início, considerando também a pausa iminente. Em teoria, Pierini poderia ser candidato a uma vaga no time titular nas próximas semanas, enquanto a disputa com Armin Begic e Luigi Cherubini permanece em aberto; Coda, no momento, parece estar mais atrás na hierarquia, mas não está excluído que Lombardo possa mudar o status que havia se consolidado com Gregucci.