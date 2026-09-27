Sami Al-Jaber, ex-craque da seleção da Arábia Saudita, entrou na polêmica levantada em torno de Abdullah Al-Hamdan, ao defender o atacante da seleção saudita e rejeitar as críticas que se transformam em ofensa e ataque pessoal, ressaltando que desperdiçar chances faz parte natural do futebol e não justifica o ataque pessoal aos jogadores.

Al-Jaber falou sobre sua experiência anterior com as críticas, explicando que os jogadores de sua geração não estavam imunes a elas, que inclusive se estenderam para além da aposentadoria com o surgimento das redes sociais, apontando que algumas pessoas tratam os jogadores por motivação pessoal e não com o objetivo de avaliar o nível deles.

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Al-Jaber disse em declarações no programa "Nadina": "Quando jogávamos, recebíamos críticas e ofensas, e mesmo depois da aposentadoria nas redes sociais. Há algumas pessoas que carregam rancor no coração".

O ex-craque do Al-Hilal e da seleção saudita afirmou que Al-Hamdan possui boas qualidades e merece receber apoio e confiança, especialmente diante das pressões a que está exposto no período atual com a seleção saudita.

E acrescentou: "Abdullah Al-Hamdan é um jogador especial e esforçado, e precisa confiar em si mesmo e em suas capacidades", ressaltando que desperdiçar chances é algo possível para qualquer atacante e não pode servir de motivo para transformar a crítica técnica em ofensa pessoal.

Al-Jaber prosseguiu: "É natural desperdiçar chances, mas a ofensa e o ataque pessoal são inaceitáveis", em uma mensagem clara sobre a necessidade de separar a avaliação do desempenho do jogador dentro de campo do direcionamento de frases ofensivas contra ele.

As declarações de Al-Jaber vêm num momento em que Al-Hamdan enfrenta críticas da torcida por causa do seu rendimento ofensivo, enquanto a seleção saudita segue sua caminhada na Copa do Golfo Árabe "Golfo 27", o que fez do caso do atacante um dos assuntos que despertam grande interesse durante o torneio.