O segundo gol marcado pelo Al-Nassr contra o Al-Faisaly provocou ampla polêmica, depois que alguns ex-craques do futebol saudita questionaram se o português Cristiano Ronaldo teria direito a tê-lo registrado em seu nome, transformando um dos lances da partida em tema central de debate entre os analistas, apesar de a equipe ter saído com uma preciosa vitória.

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O Al-Nassr venceu o Al-Faisaly pelo placar de 3 a 1, na noite de sexta-feira, pela décima primeira rodada do Campeonato Saudita de Profissionais Roshn, seguindo na perseguição pela liderança da tabela. Porém, o gol marcado por Ronaldo aos 49 minutos roubou os holofotes por conta da polêmica sobre a identidade de seu verdadeiro autor.

O gol veio depois que o português João Félix enviou uma bola cruzada em cobrança de falta, na qual Ronaldo subiu e desviou de cabeça em direção ao gol, antes de a bola bater no zagueiro brasileiro André Girotto, do Al-Faisaly, e parar no fundo das redes, o que abriu espaço para questionamentos sobre se a bola entraria no gol não fosse o toque final do zagueiro.

Sami Al-Jaber afirmou, em declarações no programa "Nadeena", que a reprise em vídeo e as imagens em câmera lenta indicam que o zagueiro brasileiro André Girotto é o autor do gol, depois que a bola mudou de direção ao bater nele antes de entrar no gol, opinião que não foi exclusiva da ex-lenda do Al-Hilal, já que Mohammed Noor e Hussein Abdulghani também questionaram se Cristiano Ronaldo teria direito a ter o gol registrado em seu nome.

E o questionamento não ficou restrito a Sami Al-Jaber, ex-lenda do Al-Hilal, já que a ele se somaram Mohammed Noor e Hussein Abdulghani, com o trio entendendo que Girotto poderia ser o autor do gol após a bola mudar de direção ao bater nele, enquanto o debate girava em torno da trajetória do cabeceio de Ronaldo antes daquele toque.

Mohammed Noor relembrou um episódio semelhante da Copa do Mundo de 2022, quando surgiu a polêmica em torno do gol de Portugal contra o Uruguai, que acabou sendo creditado a Bruno Fernandes, apesar de Ronaldo acreditar que havia tocado a bola de cabeça.

Noor disse em seu comentário: "Isso é parecido com o gol dele na Copa do Mundo de 2022, quando o gol foi creditado a Bruno Fernandes".

Mas, apesar da polêmica levantada, o árbitro decidiu registrar o gol em nome do maior artilheiro da história do futebol, que elevou seu número para 982 gols.