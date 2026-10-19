Sami Al-Jaber, ex-ídolo do Al-Hilal, elogiou a atuação apresentada pela equipe durante a vitória por 1 a 0 sobre o Al-Hazm, pela décima rodada da Liga Roshn Saudita, destacando que o italiano Simone Inzaghi fez uma grande partida e conseguiu evoluir o desempenho de seu time e lidar com seus erros nos aspectos ofensivo e defensivo.

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Al-Jaber afirmou, durante sua participação no programa "Nadeena", que responsabiliza o ataque do Al-Hilal pelo desperdício de um grande número de oportunidades que poderiam ter decidido a partida mais cedo, mas apontou, ao mesmo tempo, que o azar teve papel na perda de algumas tentativas, antes de o time conseguir marcar o gol da vitória nos minutos finais.

Al-Jaber elogia as mudanças de Inzaghi

O ex-astro do Al-Hilal destacou que Inzaghi conduziu o confronto de forma notável, depois de trabalhar na correção dos erros que apareceram ao longo da partida, tanto no setor ofensivo quanto no defensivo, elogiando as mudanças feitas pelo treinador italiano, que contribuíram para melhorar o desempenho do time e manter a pressão até os momentos decisivos.

Al-Jaber acrescentou que a capacidade de Inzaghi de ler o desenrolar da partida e intervir no momento certo foi um dos fatores importantes por trás da conquista da vitória, especialmente porque o Al-Hilal enfrentou dificuldades em aproveitar as chances que teve diante do gol do Al-Hazm, antes de encontrar o caminho das redes aos 89 minutos.

Martinelli, a palavra-chave, e o retorno de Salem, um novo ganho

Al-Jaber chamou a atenção para a maneira como Inzaghi aproveitou o brasileiro Gabriel Martinelli, considerando que a forma como o treinador o utilizou foi notável e contribuiu para decidir o confronto, depois que o jogador marcou o gol da vitória do Al-Hilal aos 89 minutos, dando ao seu time três pontos preciosos na disputa pela liderança da Liga Roshn.

Al-Jaber também considerou que o retorno de Salem Al-Dawsari à participação nas partidas representa um ganho importante para o Al-Hilal, pela experiência e pelo potencial ofensivo influente que o capitão da equipe possui.

O Al-Hilal elevou sua pontuação para 24 pontos após a vitória sobre o Al-Hazm, mantendo a perseguição à liderança com uma diferença de dois pontos para o Al-Qadsiah, sendo que este último tem um jogo adiado contra o Al-Ahli.







