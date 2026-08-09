Sam Lammers vive um início de temporada extremamente decepcionante no FC Twente. O atacante caiu na hierarquia para trás de Wout Weghorst e Lucas Vennegoor of Hesselink, para frustração do próprio Lammers.

“Sam também não está feliz com isso”, disse o técnico John van den Brom no início desta semana à ESPN. “É simplesmente conversar, sentar e aí você entende que os jogadores não gostam disso. Eu também joguei bastante e estive nessa situação muitas vezes, sei que não é legal.”

Após a derrota do Twente para o Heerenveen (1 a 0), o próprio Lammers também reagiu à situação decepcionante. “Para vocês, isso ganhou um pouco de atenção depois daquela entrevista, mas para mim isso já vinha acontecendo há mais tempo. É um período frustrante, isso me parece claro.”

“Já estavam se comunicando menos comigo. Só na semana passada tive pela primeira vez uma conversa de verdade. Eles deixaram claro para mim qual era a ordem. Isso também foi para a mídia, porque o treinador tornou isso público. Para mim, foi um início de temporada bizarro. É uma situação de merda”, afirmou.

“Eu disse que acho difícil entender, mas também falei imediatamente que vou continuar dando tudo todos os dias, em todos os jogos”, diz Lammers, mudando a chave rapidamente. “Estou tentando tirar o melhor disso, não tenho nada a me reprovar. Esta é uma escolha do clube, e eu tenho que lidar com isso. O que vai acontecer? Vamos ver. Se for preciso, estarei pronto.”

Van den Brom deu mais explicações em seguida. “Estamos tentando criar clareza dentro do grupo de jogadores, para dar perspectiva aos rapazes. Enquanto Sam estiver conosco, vamos utilizá-lo. Ele é simplesmente um bom atacante. Nós temos três bons atacantes e definimos uma ordem entre eles, nada mais do que isso.”

“Não, ele não pediu para sair”, disse o diretor técnico Erik ten Hag sobre o caso. “Nós conversamos e deixamos muito claro qual é a posição dele neste momento. O John (van den Brom, nota da redação) comunicou isso a ele. Mas isso também pode mudar novamente muito rápido. Não, então ele ainda não disse que quer sair.”