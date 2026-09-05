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Paris Saint-Germain v Aston Villa - UEFA Super Cup 2026Getty Images Sport

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Salto de milhões no salário de Enrique com o Paris

Campeonato Francês
Luis Enrique
PSG
França
Espanha

O Paris Saint-Germain anunciou, na última sexta-feira, a renovação de contrato de seu técnico espanhol Luis Enrique, até o verão de 2030.

O jornal Sport, citando o L'Équipe, informou que o novo contrato elevará o salário de Enrique para cerca de 20 milhões de euros no total por temporada.

Esse valor representa um aumento significativo em comparação com o salário atual de Enrique, que o mesmo jornal estima em cerca de um milhão de euros no total por mês, ou seja, aproximadamente 12 milhões de euros por ano.

Em outras palavras, Enrique receberá cerca de 8 milhões de euros adicionais por temporada, um aumento gigantesco. 

Segundo o jornal L'Équipe, esse aumento condiz com o novo status conquistado pelo treinador, considerado pelo presidente do clube, Nasser Al-Khelaifi, como o melhor técnico do mundo.

Liga dos Campeões
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Dessa forma, Luis Enrique se torna também um dos técnicos mais bem pagos do mundo, um reconhecimento que parece mais do que merecido, conforme podem enxergar muitos dos torcedores do clube parisiense.

Enrique mudou os rumos da história do Paris após sua chegada em 2023, tornando-se o treinador mais vitorioso da história do clube francês, ao conquistar 13 títulos. 

Entre esses títulos, estão 3 do Campeonato Francês, dois da Copa da França e, o mais importante, os dois primeiros títulos do clube na Liga dos Campeões da Europa, além de outros títulos nacionais e internacionais.

A temporada passada foi especialmente excepcional, com o Paris Saint-Germain sagrando-se campeão do Campeonato Francês pela quinta vez consecutiva e vencendo novamente a Liga dos Campeões da Europa, tornando-se bicampeão europeu.

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