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O xeque Salman bin Ibrahim Al Khalifa, presidente da Confederação Asiática de Futebol, afirmou que a Arábia Saudita se prepara para oferecer uma edição excepcional da Copa da Ásia de 2027 e mostrou confiança na capacidade do Comitê Organizador e da Federação Saudita de realizar o torneio da melhor forma na história da competição, após a aprovação da decisão de remarcá-lo para o período de 23 de dezembro de 2027 a 21 de janeiro de 2028.

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O presidente da Confederação Asiática falou sobre a decisão em declarações exclusivas ao jornal "Asharq Al-Awsat", após a reunião do Comitê Executivo da Confederação Asiática, realizada na capital tailandesa, Bangkok. Ele explicou que o adiamento do torneio foi o principal tema em pauta na reunião, que classificou como curta devido ao pequeno número de assuntos incluídos na agenda.

"A reunião foi curta, e os pontos da pauta eram poucos. O principal deles foi o adiamento da Copa da Ásia para dezembro de 2027. Acredito que todos concordam com o nosso desejo de ver este torneio no melhor momento possível, em acordo com o Comitê Organizador e a Federação Saudita de Futebol", disse o xeque Salman bin Ibrahim.

O presidente da Confederação Asiática mostrou otimismo com a capacidade organizacional do reino e ressaltou que a Arábia Saudita tem o potencial necessário para entregar um torneio de destaque. "Sabemos que a Federação Saudita de Futebol vai organizar o melhor torneio de toda a história da Copa da Ásia, e desejamos sucesso a ela", acrescentou.

Sobre os motivos da mudança de data do torneio, Salman bin Ibrahim explicou que a decisão não foi tomada unilateralmente pela Confederação Asiática , mas resultou de amplas consultas que envolveram os responsáveis pela organização e as federações envolvidas, além de ouvir os pontos de vista das seleções participantes, com o objetivo de garantir que as disputas ocorram em condições adequadas.

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"A decisão é conjunta entre todas as partes, seja o Comitê Organizador, a Federação Saudita ou a Confederação Asiática, e também foi tomada depois de ouvirmos as opiniões das seleções participantes. Queremos que o torneio seja disputado no melhor ambiente possível e escolher o momento mais adequado para ele", afirmou o presidente da entidade continental.

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Salman bin Ibrahim destacou que a data da edição seguinte do torneio foi um dos fatores que ajudaram na escolha do novo período, explicando que a próxima Copa da Ásia será disputada em 2032, o que dá à Confederação Asiática tempo suficiente para organizar as duas edições sem a pressão de datas muito próximas.

"Principalmente porque a edição seguinte da Copa da Ásia será disputada em 2032, ou seja, em um ano par. Por isso, acredito que temos tempo suficiente para escolher o momento adequado", acrescentou.

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O presidente da Confederação Asiática também falou sobre a relação entre as federações nacionais filiadas e o nível de consenso dentro da entidade continental. Ele se mostrou satisfeito com o grau de harmonia existente e considerou que a divergência em algumas posições não é algo negativo, mas parte natural do trabalho institucional.

Segundo ele, o índice de consenso entre as federações asiáticas chega a cerca de 90%, percentual que considera positivo e que reflete estabilidade e entendimento dentro da entidade, apesar de um número limitado de federações que podem adotar visões diferentes sobre alguns temas.

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"Vejo que há 90% de consenso, e isso é positivo. Se houver três ou quatro federações que não concordam ou que têm outra opinião, isso é normal, como acontece em qualquer assembleia geral de outra confederação continental ou até mesmo em qualquer federação local", disse o xeque Salman bin Ibrahim nesse contexto.

O presidente da Confederação Asiática ressaltou a dificuldade de alcançar um consenso total entre todos os membros, explicando que a existência de divergências limitadas não diminui o sucesso do sistema de trabalho, desde que a maioria concorde com as diretrizes e decisões principais.

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"É difícil encontrar 100% de consenso, mas, se chegarmos a 90% ou 95%, acredito que consideramos isso um sucesso", completou.

O Comitê Executivo da Confederação Asiática de Futebol aprovou oficialmente, durante a reunião em Bangkok, a remarcação da "Copa da Ásia de 2027" na Arábia Saudita, que será disputada de 23 de dezembro de 2027 a 21 de janeiro de 2028, em vez da data anterior. A decisão foi tomada antes da cerimônia anual de premiação da entidade continental.