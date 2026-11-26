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O Al-Hilal se prepara para enfrentar o Al-Ettifaq no sábado, 28 de novembro, pela 13ª rodada da Saudi Pro League, em uma partida que traz um desafio especial para o capitão do time, Salem Al-Dawsari. Ele terá a chance de se isolar como maior artilheiro da história do confronto entre as duas equipes e vai perseguir a marca de Yasser Al-Qahtani, lenda do clube.

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O duelo chega em um momento importante para o Al-Hilal, líder da Saudi Pro League com 30 pontos em 11 jogos, fruto de 10 vitórias e uma derrota, dois pontos à frente do vice-líder Al-Qadsiah. O Al-Ettifaq, por sua vez, ocupa a sétima posição, com 19 pontos, somados em cinco vitórias, quatro empates e três derrotas.

Enquanto o Al-Hilal busca consolidar a liderança e se distanciar dos perseguidores, o Al-Ettifaq quer arrancar um resultado positivo diante de um dos principais candidatos ao título. Isso dá ao confronto uma importância dobrada para os dois lados, especialmente pelos objetivos diferentes que cada um tem na tabela.

Salem Al-Dawsari a um gol de igualar a lenda

Salem Al-Dawsari é o segundo jogador que mais marcou gols na história dos confrontos entre Al-Hilal e Al-Ettifaq, segundo as estatísticas do site Transfermarkt. Ele já balançou as redes do Al-Ettifaq oito vezes e está a apenas um gol de igualar a marca de Yasser Al-Qahtani, lenda do Al-Hilal, que lidera a lista com nove gols.

As ambições do capitão do Al-Hilal não param no empate com Al-Qahtani: se marcar dois gols na partida, ele assumirá sozinho a liderança histórica e somará mais uma conquista à sua vitoriosa trajetória no clube, ainda mais por se tratar de confrontos contra um dos adversários que o Al-Hilal está acostumado a enfrentar no Campeonato Saudita.

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Volta após lesão aumenta a importância do duelo

Apesar da oportunidade histórica, a presença de Al-Dawsari entre os titulares parece bastante improvável. Ele desfalcou o time nos últimos jogos por causa de uma lesão e começou recentemente a retomar os treinos com o grupo e a recuperar a forma.

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O mais provável é que o capitão do Al-Hilal comece a partida no banco de reservas, com a possibilidade de receber minutos suficientes de acordo com o andamento do jogo e sua condição física, já que a comissão técnica não precisará arriscar escalá-lo desde o início antes de ter certeza de que ele está totalmente recuperado.

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O retorno de Salem Al-Dawsari representa um reforço importante para o Al-Hilal em um momento delicado da temporada. O jogador é uma das principais peças ofensivas do time, graças à capacidade de criar chances, finalizar e se movimentar nos espaços, além da grande experiência em jogos decisivos.

Entre o desejo do Al-Hilal de seguir vencendo e manter a liderança da Saudi Pro League e a ambição de Salem Al-Dawsari de superar a marca de Yasser Al-Qahtani, o duelo contra o Al-Ettifaq surge como uma oportunidade excepcional para o capitão do Al-Hilal, que pode se transformar em mais um marco histórico em sua carreira se ele conseguir balançar as redes.