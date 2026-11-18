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Salem Al-Dawsari, capitão do Al-Hilal e da seleção saudita, afirmou o desejo de conquistar o prêmio de melhor jogador da Ásia de 2026 e disse que a idade não será um obstáculo para realizar esse sonho.

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Amanhã, quinta-feira, será realizada a cerimônia de entrega dos prêmios de melhores da Ásia, no Aksra Theatre King Power, em Bangkok, capital da Tailândia, que já havia sediado o evento em 2017, com premiações em 19 categorias diferentes.

Entre os prêmios que serão entregues durante a cerimônia está o prêmio de melhor jogador da Ásia, disputado por Salem Al-Dawsari, Firas Al-Buraikan e o iraniano Alireza Beiranvand, goleiro do Tractor .

Os três jogadores viajaram para a Tailândia nesta quarta-feira, onde concederam uma entrevista coletiva para falar sobre a indicação ao prêmio.

Em declarações na entrevista coletiva, reproduzidas pelo jornal saudita "Asharq Al-Awsat", Salem Al-Dawsari afirmou: "Tenho orgulho de ter conquistado o prêmio de melhor jogador da Ásia duas vezes e de ser indicado pela terceira vez. Hoje, eu e Firas (Al-Buraikan) não representamos a nós mesmos, mas sim o futebol saudita".

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Salem Al-Dawsari já havia sido eleito o melhor jogador da Ásia duas vezes, em 2022 e 2025, e é o único jogador da Arábia Saudita a alcançar esse feito.

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O "Tornado" foi o quarto jogador no geral a conquistar o prêmio duas vezes, depois do catariano Akram Afif, astro do Al Sadd, em 2019 e 2023, do japonês Hidetoshi Nakata, em 1997 e 1998, e do uzbeque Server Djeparov, em 2008 e 2011.

Caso vença amanhã, quinta-feira, Salem Al-Dawsari se tornará o primeiro jogador da história a conquistar o prêmio de melhor jogador da Ásia três vezes desde que a Confederação Asiática de Futebol o adotou, em 1994.

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Sobre a possibilidade de alcançar esse feito, Al-Dawsari disse: "É natural que qualquer jogador deseje conquistar esse prêmio, mas isso é algo predestinado, e pedimos a Deus que nos ajude".

Ele acrescentou: "Estou feliz por ser indicado ao lado dos meus colegas e desejo sorte a todos. Precisamos trabalhar e seguir em frente para voltar a este lugar novamente".

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E prosseguiu: "É natural que todo jogador busque escrever seu nome na história, mas isso é obra do destino. Vencendo ou perdendo, este não será o fim da linha, e vou continuar trabalhando para alcançar meus objetivos".

Sobre a indicação ao prêmio mesmo aos 35 anos, respondeu: "A idade é apenas um número, nem mais nem menos, mas é preciso se cuidar e trabalhar mais para colher o resultado do seu trabalho".

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Salem Al-Dawsari encerrou suas declarações comentando a grande pressão enfrentada pelos jogadores por causa da sequência de jogos, sobretudo após o novo formato da Liga dos Campeões da Ásia Elite, desde 2024.

E concluiu: "Esse é o seu destino como jogador que representa um dos clubes que disputam títulos, e o jogador que atua por um clube grande sabe como se adaptar às pressões e às competições".

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Vale lembrar que Salem Al-Dawsari vem sofrendo muito nos últimos tempos por causa das lesões consecutivas, que o impediram de entrar em campo desde o início da temporada atual.