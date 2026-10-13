O egípcio Mohamed Salah vive uma nova experiência no Trabzonspor, que agora o coloca ao lado do alemão Jérôme Boateng, ex-zagueiro da seleção da Alemanha, que se juntou à comissão técnica do clube no cargo de auxiliar técnico. Assim, os dois passam a fazer parte de uma mesma estrutura dentro do clube, ainda que com funções diferentes, entre o gramado e o banco de reservas.

Boateng, campeão da Copa do Mundo de 2014, manifestou sua satisfação por trabalhar no Trabzonspor e afirmou, por meio de sua conta no Instagram, que aprende diariamente com seu compatriota Thomas Reis, técnico da equipe, e com sua comissão técnica. Ele também faz questão de transmitir sua experiência aos jogadores e de apoiá-los dentro e fora de campo, considerando que essa experiência representa uma etapa importante em sua trajetória como treinador.

A chegada de Boateng ao lado de Salah ocorre em um momento em que o time turco busca fortalecer sua posição na competição nacional, depois que o astro egípcio se transferiu para o Trabzonspor, vindo do Liverpool, no início deste ano. A equipe ocupa atualmente a quinta colocação na tabela do Campeonato Turco.

O trabalho conjunto dá a Boateng a oportunidade de aproveitar sua longa experiência nos gramados europeus e internacionais, enquanto permite a Salah lidar com um ex-zagueiro que tem um histórico repleto de conquistas, sendo a principal delas o título da Copa do Mundo com a Alemanha, além de sua trajetória em grandes clubes, com destaque para o Bayern de Munique.

Boateng esteve perto de integrar a comissão técnica do Bayern de Munique no ano passado, a convite do treinador belga Vincent Kompany, para adquirir experiência como técnico, mas o plano foi frustrado após protestos da torcida relacionados a um processo judicial anterior na Alemanha.

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Depois disso, o zagueiro aposentado seguiu um novo caminho pela porta do Trabzonspor, onde começou a trabalhar como auxiliar do treinador Thomas Reis, em uma experiência que o coloca frente a frente com jogadores de grande experiência, liderados por Mohamed Salah.