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FBL-EUR-C3-FERENCVAROS-TRABZONSPORAFP
Hussein Hamdy

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Salah quebra o silêncio após o choque europeu: o que repito não é apenas um slogan

M. Salah
Trabzonspor
Conference League
Liga Europa
Campeonato Turco
Egito
Turquia

O faraó anuncia o desafio

O egípcio Mohamed Salah quebrou o silêncio após o fracasso do Trabzonspor em avançar às disputas da Liga Europa, após a derrota na ida e na volta diante do Ferencváros da Hungria.

O Trabzonspor perdeu, na ida em casa e diante de sua torcida, por 1 a 0, antes da chocante queda por 4 a 0 no jogo de volta, na última quinta-feira.

Salah escreveu, em sua conta na rede "X": "Nada em minha carreira jamais veio com facilidade. As noites ruins e as decepções fazem parte do futebol, e aprendi a transformá-las em motivação e títulos".

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E acrescentou: "O Trabzonspor é o meu time, e eu faço parte deste projeto de corpo e alma, e a noite de ontem não mudará isso. Sei que as expectativas são altas, e acredito de verdade que somos capazes e alcançaremos nossos objetivos".

Campeonato Turco
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Trabzonspor
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O astro egípcio concluiu: "A frase 'vim para cá para vencer' não é apenas um slogan para mim".

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