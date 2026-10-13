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Salah persegue um gol europeu ausente com o Trabzonspor

M. Salah
Trabzonspor
KuPS x Trabzonspor
KuPS
Conference League
Egito
Finlândia
Turquia

O Faraó encara o Kuopion Palloseura

Em Trabzon, já não se fala apenas de um bom começo, mas de um novo fenômeno de gols que carrega um nome adorado por todo egípcio. Todos os olhares se voltam para o astro egípcio Mohamed Salah, que em poucas semanas se transformou em ídolo da torcida do Trabzonspor e se prepara para encarar um novo desafio: marcar seus primeiros gols europeus com a camisa vinho e azul, diante do finlandês KuPS Kuopio.

Salah (34 anos) entra nesse confronto no topo da artilharia do Campeonato Turco, com 7 gols, em um início arrasador que ninguém previa. Apenas nas sete primeiras semanas, o astro egípcio participou diretamente de 10 dos 16 gols marcados pelo Trabzonspor, com 7 gols marcados e 3 assistências, tornando-se a arma ofensiva mais perigosa do elenco.

A partida contra o KuPS Kuopio tem uma importância especial para Salah, segundo o site turco "61saat", pois será seu terceiro jogo europeu com a camisa do Trabzonspor, depois de ter atuado nas duas partidas do playoff de acesso à Liga Europa contra o húngaro Ferencváros, nas quais jogou os 90 minutos completos na ida, derrota de 1 a 0 em casa, e 64 minutos na volta, que terminou com uma dura derrota por 4 a 0 fora de casa.

Apesar da vasta experiência europeia de Salah, que já marcou 50 gols na Liga dos Campeões, 4 gols nas fases preliminares e 10 gols na Liga Europa ao longo de sua carreira, ele ainda busca seu primeiro gol com a camisa do Trabzonspor no âmbito continental.

A trajetória de gols de Salah com o clube começou no banco de reservas, quando entrou pela primeira vez aos 58 minutos da partida contra o Kasımpaşa, antes de explodir no jogo contra o Başakşehir, que começou como titular e no qual marcou dois gols que levaram sua equipe à vitória por 2 a 1.

Ele seguiu com o hábito de balançar as redes diante do Amedspor e depois elevou sua conta para 4 gols, de pênalti, contra o Gençlerbirliği, antes de atingir o auge ao marcar três gols históricos no clássico contra o Galatasaray, dividindo a liderança da artilharia com Urban, jogador do Amedspor, com 7 gols.

Esse brilho não passou despercebido pela imprensa internacional: o canal Al Jazeera dedicou uma reportagem especial na qual afirmou que Salah quebrou um recorde ao participar diretamente de 10 gols em seus 7 primeiros jogos pelo campeonato, enquanto o jornal inglês "Liverpool Echo" destacou sua atuação marcante, ressaltando os três gols e a assistência no clássico contra o Galatasaray, além da assistência para o gol de seu companheiro Francolino na partida contra o Samsunspor, fora de casa.

No âmbito coletivo, os números revelaram um curioso fenômeno ofensivo do Trabzonspor nesta temporada: a equipe marcou 75% de seus gols no primeiro tempo, 12 de um total de 16, sendo 5 gols nos primeiros 15 minutos, dois entre os minutos 16 e 30 e 5 gols entre os minutos 31 e 45, com uma média de 2,29 gols por partida.

Em contrapartida, a equipe não marcou nenhum gol entre os minutos 46 e 60, marcou apenas dois entre os minutos 61 e 75 e outros dois nos acréscimos.

O bom momento do Trabzonspor não se limitou ao ataque, estendendo-se também ao setor defensivo: a equipe sofreu apenas 5 gols em 7 partidas, 3 deles no primeiro tempo e dois no segundo, o que reflete a grande sintonia na linha defensiva e a atuação destacada do goleiro Onana, que teve papel decisivo nessa solidez defensiva.



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