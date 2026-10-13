Em Trabzon, já não se fala apenas de um bom começo, mas de um novo fenômeno de gols que carrega um nome adorado por todo egípcio. Todos os olhares se voltam para o astro egípcio Mohamed Salah, que em poucas semanas se transformou em ídolo da torcida do Trabzonspor e se prepara para encarar um novo desafio: marcar seus primeiros gols europeus com a camisa vinho e azul, diante do finlandês KuPS Kuopio.

Salah (34 anos) entra nesse confronto no topo da artilharia do Campeonato Turco, com 7 gols, em um início arrasador que ninguém previa. Apenas nas sete primeiras semanas, o astro egípcio participou diretamente de 10 dos 16 gols marcados pelo Trabzonspor, com 7 gols marcados e 3 assistências, tornando-se a arma ofensiva mais perigosa do elenco.

A partida contra o KuPS Kuopio tem uma importância especial para Salah, segundo o site turco "61saat", pois será seu terceiro jogo europeu com a camisa do Trabzonspor, depois de ter atuado nas duas partidas do playoff de acesso à Liga Europa contra o húngaro Ferencváros, nas quais jogou os 90 minutos completos na ida, derrota de 1 a 0 em casa, e 64 minutos na volta, que terminou com uma dura derrota por 4 a 0 fora de casa.

Apesar da vasta experiência europeia de Salah, que já marcou 50 gols na Liga dos Campeões, 4 gols nas fases preliminares e 10 gols na Liga Europa ao longo de sua carreira, ele ainda busca seu primeiro gol com a camisa do Trabzonspor no âmbito continental.

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A trajetória de gols de Salah com o clube começou no banco de reservas, quando entrou pela primeira vez aos 58 minutos da partida contra o Kasımpaşa, antes de explodir no jogo contra o Başakşehir, que começou como titular e no qual marcou dois gols que levaram sua equipe à vitória por 2 a 1.

Ele seguiu com o hábito de balançar as redes diante do Amedspor e depois elevou sua conta para 4 gols, de pênalti, contra o Gençlerbirliği, antes de atingir o auge ao marcar três gols históricos no clássico contra o Galatasaray, dividindo a liderança da artilharia com Urban, jogador do Amedspor, com 7 gols.

Esse brilho não passou despercebido pela imprensa internacional: o canal Al Jazeera dedicou uma reportagem especial na qual afirmou que Salah quebrou um recorde ao participar diretamente de 10 gols em seus 7 primeiros jogos pelo campeonato, enquanto o jornal inglês "Liverpool Echo" destacou sua atuação marcante, ressaltando os três gols e a assistência no clássico contra o Galatasaray, além da assistência para o gol de seu companheiro Francolino na partida contra o Samsunspor, fora de casa.

No âmbito coletivo, os números revelaram um curioso fenômeno ofensivo do Trabzonspor nesta temporada: a equipe marcou 75% de seus gols no primeiro tempo, 12 de um total de 16, sendo 5 gols nos primeiros 15 minutos, dois entre os minutos 16 e 30 e 5 gols entre os minutos 31 e 45, com uma média de 2,29 gols por partida.

Em contrapartida, a equipe não marcou nenhum gol entre os minutos 46 e 60, marcou apenas dois entre os minutos 61 e 75 e outros dois nos acréscimos.

O bom momento do Trabzonspor não se limitou ao ataque, estendendo-se também ao setor defensivo: a equipe sofreu apenas 5 gols em 7 partidas, 3 deles no primeiro tempo e dois no segundo, o que reflete a grande sintonia na linha defensiva e a atuação destacada do goleiro Onana, que teve papel decisivo nessa solidez defensiva.







