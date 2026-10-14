Salah na liderança: Hakimi escreve seu nome acima de Samuel Eto'o

O marroquino Achraf Hakimi, lateral do Paris Saint-Germain, superou a lenda camaronesa Samuel Eto'o, presidente da federação de futebol de seu país e ex-estrela de diversos clubes europeus, em uma lista africana especial.

Como de costume, Luis Enrique, técnico do Paris Saint-Germain, decidiu contar com Hakimi na escalação titular para o duelo contra o Manchester City, marcado para esta quarta-feira, no Etihad Stadium, no grande jogo da segunda rodada da fase de liga da Champions League.

Hakimi registrou sua 79ª partida na Champions League somando todos os clubes pelos quais atuou: Real Madrid, Borussia Dortmund, Inter de Milão e Paris Saint-Germain.

Segundo dados do portal "Stats du Foot", Hakimi superou a marca de Eto'o, que disputou 78 jogos na competição, e assumiu isoladamente a terceira posição na lista dos africanos com mais partidas no torneio europeu.

Quem lidera essa lista é o egípcio Mohamed Salah, ex-astro do Liverpool e atualmente no Trabzonspor, da Turquia, com 98 jogos, a maioria deles com a camisa dos Reds.

Hakimi precisa de 13 partidas para igualar a marca da lenda marfinense Didier Drogba, segundo colocado na lista.