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Arne Slot Mohamed SalahImago
Jeroen van Poppel

Traduzido por

Salah lança uma mensagem contundente a Slot

Aston Villa x Liverpool
Aston Villa
Liverpool
Premier League
M. Salah

Mohamed Salah se pronunciou no sábado à noite sobre a crise esportiva do Liverpool. Um dia após a dolorosa derrota por 4 a 2 para o Aston Villa, o egípcio dirigiu-se aos torcedores dos Reds através das redes sociais. Em uma declaração marcante, Salah proferiu palavras extremamente dolorosas para o técnico Arne Slot.

Salah, que vai deixar o clube após nove temporadas, relembra em sua mensagem a evolução que o Liverpool passou nos últimos anos. “Vi este clube passar de céticos a crentes e, por fim, a campeões”, escreve o ponta-direita de 33 anos. “Isso exigiu muito trabalho árduo e sempre dei tudo de mim para ajudar o Liverpool nessa jornada. Nada me deixa mais orgulhoso do que isso.”

É justamente por isso que a nova derrota foi ainda mais difícil para o ícone do clube. O Liverpool foi derrotado na noite de sexta-feira pelo Aston Villa e viu a pressão na disputa por uma vaga na Liga dos Campeões aumentar ainda mais. Há críticas ferrenhas ao jogo da equipe de Slot.

Salah deixa claro que acredita que o Liverpool deve voltar ao futebol pelo qual o clube foi temido durante anos. “Quero ver o Liverpool novamente como aquele time agressivo e ofensivo que os adversários temem”, disse o ponta. “O Liverpool deve ser um time que ganha títulos. Esse é o futebol que conheço e essa é a identidade que precisa voltar e ser mantida.”

Além disso, Salah dirige uma mensagem clara a Slot. “Isso não é negociável. Todos que fazem parte do Liverpool precisam se adaptar a isso.”

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Além disso, o egípcio ressalta que vitórias esporádicas não são suficientes para um clube do calibre do Liverpool. “Ganhar um jogo de vez em quando não é o que o Liverpool deve representar”, afirmou ele. “Qualquer time ganha jogos, mas o Liverpool precisa disputar títulos de forma consistente.”

Apesar de sua saída iminente, o clube continua sendo, segundo Salah, um lugar especial para ele e sua família. “O Liverpool sempre significará muito para mim. Quero que este clube continue sendo bem-sucedido mesmo muito tempo depois da minha saída.”

Por fim, Salah ressalta mais uma vez a importância da classificação para a Liga dos Campeões. O Liverpool está atualmente em quinto lugar na Premier League e sente o fôlego do AFC Bournemouth no pescoço. “A classificação para a Liga dos Campeões é o mínimo absoluto”, concluiu Salah. “Farei de tudo para conseguir isso ainda.”

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