Salah impõe uma condição polêmica ao Beşiktaş... e Van Dijk está a caminho

O nome do astro egípcio Mohamed Salah está sendo associado a uma transferência para a Liga Turca, pelo Beşiktaş, após o término de sua trajetória de sucesso no Liverpool.

O renomado jornalista turco Ertan Süzgün revelou os bastidores das negociações entre os dirigentes do Beşiktaş e o “Faraó” egípcio.

Em um vídeo, Suzgun afirmou: “O Beşiktaş consultou Salah sobre a possibilidade de ele ficar no banco de reservas em algumas partidas”.

E acrescentou: “O jogador egípcio exigiu jogar em todas as partidas e manifestou seu desejo de contribuir de forma contínua”.

Sözgün continuou: “Salah confirmou aos dirigentes do Beşiktaş seu desejo de participar de todas as partidas, para agregar valor em cada jogo”.

Ele destacou: “Salah também lhes disse que pode jogar como atacante ou atrás do ponta-ponta, além da posição de ponta”.

E esclareceu: “Caso se chegue a um acordo entre as partes, já ocorreram discussões sobre a data de chegada de Salah a Istambul, e o jogador egípcio informou que pode chegar no início do próximo mês”.

Já a plataforma LÜE TV, no site X, divulgou declarações do jornalista turco Levent Umit Erol, que afirmou: “Salah assinará oficialmente na quinta-feira ou no sábado; o Beşiktaş já fechou o negócio”.

E continuou: “A contratação de Vlahović também está praticamente fechada, e tenho outra surpresa: Virgil van Dijk”.

E concluiu: “O agente de Van Dijk chegará a Istambul para se reunir com os dirigentes do Beşiktaş”.