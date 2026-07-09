Salah-Eddine será titular pela seleção do Marrocos no confronto decisivo contra a França

O Marrocos enfrenta na quinta-feira a França, favorita ao título, nas quartas de final da Copa do Mundo. A escalação da seleção marroquina já foi divulgada pelo técnico Mohamed Ouahbi. O jogo começa às 22h em Foxborough, Boston. Anass Salah-Eddine é titular na lateral esquerda.
Ismael Saibari sofreu uma lesão no tendão da coxa durante a partida contra o Canadá (0 a 3) nas oitavas de final e já teve que ficar de fora de vários treinos. Ouahbi não quer correr riscos e deixa o meio-campista e atacante, que deixou o PSV, no banco contra a França, com Brahim Díaz como substituto no ataque.
Bono será o goleiro titular do Marrocos, onde Noussair Mazraoui começa como zagueiro central ao lado de Issa Diop, e o cobiçado Ayyoub Bouaddi deve garantir o controle no meio-campo. Muitos olhos também estarão voltados para Achraf Hakimi, o incansável lateral-direito do Paris Saint-Germain. Chemsdine Talbi começa como ponta-direita.
O Marrocos terá que estar atento a Kylian Mbappé, que já marcou sete gols neste Mundial. Atrás do craque, vem a ameaça dos ágeis Ousmane Dembélé, Michael Olise e Désiré Doué.
Escalação da França: Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba, Digne; Koné, Rabiot; Dembélé, Olise, Doué; Mbappé
Escalação do Marrocos: Bono; Hakimi, Diop, Mazraoui, Salah-Eddine; El Aynaoui, Bouaddi; Talbi, Ounahi, El Khannouss; Díaz.