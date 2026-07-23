Estourou uma crise retumbante nos bastidores do clube turco Beşiktaş, depois de o clube anunciar oficialmente a demissão do seu membro do conselho de administração, Faysal Ahmet Çağlar, que veio a público minutos depois para desmentir totalmente a notícia e ameaçar recorrer à justiça.

A empresa Beşiktaş de Investimentos Desportivos, Indústria e Comércio emitiu um comunicado oficial através da plataforma de divulgação pública (KAP), no qual afirmava: "O Sr. Faysal Ahmet Çağlar, membro do conselho de administração da nossa empresa, demitiu-se do seu cargo como membro do conselho de administração a partir de 23 de julho de 2026".

Segundo relatos turcos, esta demissão surgiu poucos dias depois da ampla polémica provocada por Çağlar, após ter dominado as manchetes dos jornais turcos e internacionais por causa de uma publicação sua nas contas do clube relacionada com a estrela egípcia Mohamed Salah, algo que a direção considerou uma atitude não profissional que provocou o aumento das exigências financeiras do agente do jogador.

Contudo, a grande surpresa esteve na resposta do próprio Çağlar, que negou de forma categórica ter apresentado a sua demissão, garantindo que o comunicado emitido pelo clube não corresponde à verdade, e anunciou que tomará todas as medidas legais necessárias para salvaguardar os seus direitos.

Os adeptos da equipa preto e branco vivem um estado de expectativa e divisão, entre um comunicado oficial que confirma a saída do homem forte do conselho de administração e um desmentido direto do próprio visado, que transforma o caso num confronto público que poderá terminar nos tribunais.