O clube Trabzonspor segue com suas movimentações para concretizar uma nova contratação de peso, após a chegada do astro egípcio Mohamed Salah.

O clube turco colocou o atacante do Al-Hilal Darwin Núñez entre seus alvos e busca contratá-lo, ainda que por empréstimo, para reforçar seu setor ofensivo.

Segundo declarações do jornalista especializado em notícias do Trabzonspor, Hasan Tuncel, através do canal "HT Spor", o clube turco apresentou ao Al-Hilal uma oferta no valor de 8 milhões de euros anuais para contar com os serviços de Núñez, sendo que o atacante uruguaio recebe atualmente um salário de cerca de 20 milhões de euros no clube saudita.

A oferta inclui, de acordo com a fonte, o compromisso do Trabzonspor de arcar com 40% do salário de Núñez, enquanto o jogador busca deixar o Al-Hilal em busca de uma nova oportunidade para recuperar seu nível e sua carreira.

Tuncel esclareceu que a oferta do Trabzonspor está atualmente sobre a mesa do jogador e de seu clube, mas o Al-Hilal deseja elevar a contrapartida financeira, o que leva o clube turco a intensificar suas movimentações para fechar o negócio rapidamente, com o objetivo de que o jogador chegue a Trabzon durante a próxima semana.

A opinião de Mohamed Salah sobre a contratação de Núñez

Nesse contexto, a diretoria do Trabzonspor obteve a opinião de Mohamed Salah sobre o negócio, e o astro egípcio deu uma recomendação positiva à contratação de Núñez.

Tuncel também revelou que o vice-presidente do Trabzonspor, İbrahim Şahinkaya, organizou uma reunião com os dirigentes do Al-Hilal durante esta semana e viaja para a Arábia Saudita para discutir os últimos detalhes financeiros do negócio e tentar convencer o clube a abrir mão de seu atacante uruguaio.

Núñez, de 27 anos, disputou 24 partidas pelo Al-Hilal na temporada passada, nas quais marcou 9 gols e deu 5 assistências.

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