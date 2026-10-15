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imago-sport-1084568957.jpgAnadolu Agency
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Salah brilha no céu da Europa com feito raro

KuPS x Trabzonspor
KuPS
Trabzonspor
Conference League
M. Salah
Mario Götze
C. Gakpo
Turquia
Egito

O astro egípcio Mohamed Salah brilhou na partida de seu clube, o turco Trabzonspor, contra o finlandês KuPS, na primeira rodada da Liga Conferência Europa.

Salah deu a assistência para o primeiro gol, aos três minutos, antes de marcar ele mesmo o segundo, aos 44, e foi substituído aos 55 minutos.

A rede de estatísticas Opta informou que Mohamed Salah se tornou o terceiro jogador da história a marcar e dar assistências em partidas da Liga dos Campeões, da Liga Europa e da Liga Conferência Europa.

A Opta acrescentou: "Os três jogadores que alcançaram esse feito são Mohamed Salah, Cody Gakpo e Mario Götze".

Mohamed Salah vive um momento especial com o Trabzonspor, já que lidera atualmente a artilharia do Campeonato Turco, com sete gols.

Vale lembrar que o Trabzonspor enfrentará o Hearts na próxima quinta-feira, na segunda rodada da Liga Conferência Europa.

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