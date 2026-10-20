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Saiu de maca: lesão grave atinge astro do Paris diante do Barcelona

PSG x Barcelona
PSG
Barcelona
Liga dos Campeões
K. Kvaratskhelia
França
Espanha
Geórgia

Terceiro golpe para o Saint-Germain na partida

Khvicha Kvaratskhelia, estrela do Paris Saint-Germain, sofreu uma lesão que pareceu grave durante a partida da equipe contra o Barcelona, na noite desta terça-feira, pela terceira rodada da fase de liga da Liga dos Campeões da Europa.

A lesão ocorreu no pé direito aos 57 minutos de jogo, após uma dividida forte.

O astro georgiano, candidato a vencer o prêmio da Bola de Ouro, não conseguiu completar a partida, e o técnico Luis Enrique foi obrigado a substituí-lo pelo companheiro Magnes Akliouche.

O que preocupa Enrique na lesão é que Kvaratskhelia não conseguiu andar com o próprio pé, tendo saído carregado com a ajuda dos membros do departamento médico da equipe.

No mesmo minuto também saiu Marquinhos por causa de uma lesão, entrando Illya Zabarnyi em seu lugar.

As duas lesões acontecem no momento em que a dupla Ousmane Dembélé e Dani Olmo, do PSG e do Barcelona, também sofreu lesões no primeiro tempo da mesma partida.

Espera-se que o quarteto passe por exames médicos nas próximas horas para apurar os detalhes das lesões e o tempo previsto de ausência.

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