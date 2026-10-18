Uma estrela da seleção marroquina sofreu uma lesão séria neste domingo, o que representa uma má notícia para Mohamed Ouahbi, técnico de Marrocos.

A seleção marroquina enfrenta a seleção do Níger em duas partidas consecutivas, na terceira e na quarta rodadas das eliminatórias de classificação para as finais da Copa Africana de Nações, em menos de um mês.

Ouahbi acompanha os jogadores da seleção marroquina, espalhados por diferentes campeonatos, mas recebeu uma notícia triste neste domingo.

O internacional marroquino Azzedine Ounahi sofreu uma lesão durante a partida entre sua equipe, o Panathinaikos, e o Asteras, pelo Campeonato Grego.

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A equipe médica foi obrigada a retirar Ounahi de maca do gramado aos 19 minutos do confronto, que terminou com vitória do Panathinaikos por cinco gols a um, depois que o meio-campista caiu sentindo fortes dores na coxa esquerda.

O clube grego não revelou oficialmente a natureza da lesão nem o tempo provável de ausência do jogador da seleção marroquina, enquanto se aguarda que ele passe por exames médicos detalhados para determinar a gravidade do problema.

No entanto, a saída do jogador de maca, sentindo dores, despertou preocupação quanto à natureza da lesão.

A lesão de Ounahi acontece em um momento delicado, antes do retorno da seleção marroquina ao clima das competições continentais em novembro, quando enfrentará a seleção do Níger em duas partidas consecutivas, nos dias 13 e 17, em Casablanca e Rabat, pela terceira e quarta rodadas das eliminatórias da Copa Africana de Nações de 2027.