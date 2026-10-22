Saiu chorando: lesão grave atinge Sofiane Rahimi antes do confronto contra o Al-Ittihad

O marroquino Sofiane Rahimi, estrela do Al Ain, dos Emirados Árabes Unidos, sofreu uma forte lesão poucos dias antes da aguardada partida da equipe contra o Al Ittihad, da Arábia Saudita, pela Liga dos Campeões da Ásia de Elite.

O Al Ain enfrentou o Shabab Al Ahli nesta quinta-feira, no estádio Rashid, em Dubai, pelas oitavas de final da Copa do Presidente dos Emirados Árabes Unidos.

Após 27 minutos de jogo, Sofiane Rahimi caiu ao chão e pediu para ser substituído, devido a uma lesão no músculo posterior da coxa, o que de fato acabou acontecendo.

Assim que se sentou no banco de reservas, Rahimi colocou a camisa sobre o rosto e caiu no choro, o que fez a torcida do Al Ain temer que a lesão sofrida fosse grave, especialmente diante dos jogos difíceis que aguardam a equipe.

Próximas partidas ITT Campeonato Saudita 11:30 DIR

Após a partida contra o Shabab Al Ahli, o "Zaeem" enfrentará o Tractor, do Irã, na próxima segunda-feira, na terceira rodada da fase de liga da competição de elite, antes de duelar com o Ajman, na quinta-feira, pelo Campeonato Emiratense.

Já a partida mais importante que aguarda o Al Ain no próximo período será contra o Al Ittihad, no dia 2 de novembro, no estádio Al Inma, em Jidá, pela quarta rodada da fase de liga da Liga dos Campeões da Ásia de Elite.

O Al Ain lidera o grupo do Oeste na competição asiática após duas rodadas, com 6 pontos conquistados em duas vitórias, enquanto o Al Ittihad ocupa a 11ª posição, com apenas um ponto, obtido de um empate e uma derrota.