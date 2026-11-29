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Ex-zagueiro do Manchester United e da seleção argentina, Marcos Rojo chorou após a derrota do Estudiantes por 1 a 0 para o Palmeiras na final da Copa Libertadores, disputada no sábado, em Montevidéu. De volta ao clube que o revelou em busca de seu segundo título continental, o campeão de 2009 afirmou que o time deixou o Uruguai de cabeça erguida.

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Rojo chora ao falar da derrota do Estudiantes na final

O ex-zagueiro do Manchester United Marcos Rojo chorou após a derrota do Estudiantes por 1 a 0 para o Palmeiras, gigante brasileiro, na final da Copa Libertadores, disputada no sábado no Estádio Centenário, em Montevidéu. Ramon Sosa marcou o gol decisivo, impediu o clube argentino de conquistar seu quinto título continental e garantiu ao Palmeiras sua quarta Libertadores.

Rojo, que começou a carreira no Estudiantes e conquistou a Libertadores pelo clube em 2009 antes de passar por Spartak Moscou, Sporting CP, Manchester United e Boca Juniors, admitiu que nunca esperou ter outra chance de disputar a final com a camisa do clube que o revelou.

“Saímos tristes, mas de cabeça erguida”

Em entrevista emocionada à Telefe após o apito final, o jogador, que fez 61 partidas pela seleção argentina, disputou a final da Copa do Mundo da FIFA de 2014 e conquistou quatro títulos em sua passagem por Old Trafford, demonstrou orgulho da campanha do Estudiantes, apesar de o time não ter levado a taça de volta a La Plata.

“A emoção é muito grande, porque eu não achava que teria a oportunidade de jogar pelo Estudiantes novamente, muito menos de disputar outra final de Copa Libertadores com esta camisa”, disse Rojo. “É uma enorme honra fazer parte deste grupo, que fez uma campanha incrível na Libertadores e representou o clube como ninguém. Saímos tristes por não termos conseguido levar a taça de volta a La Plata, mas de cabeça erguida, porque demos tudo de nós até o fim.”

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Palmeiras faz história, e Muslera confirma aposentadoria

A derrota também marcou o fim da carreira do goleiro Fernando Muslera, de 40 anos. Ele confirmou a aposentadoria no mesmo estádio uruguaio em que estreou como profissional. “Muita amargura pelo resultado, mas satisfação pela forma como competimos até a partida de hoje. Saio muito feliz”, disse Muslera à ESPN, agradecendo aos companheiros de equipe e ao presidente do clube, Sebastian Veron.

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Enquanto isso, o Palmeiras de Abel Ferreira celebrou sua 11ª vitória consecutiva em mata-matas em 2026, um recorde, e chegou a quatro títulos da Libertadores. Assim, igualou o Flamengo, o Estudiantes e o River Plate na lista dos maiores campeões da competição.

Estudiantes se reorganiza após campanha continental da qual se orgulha

Enquanto o Palmeiras comemora seu 13º título de grande expressão desde 2020 sob o comando de Ferreira e com Gustavo Gomez como capitão, Rojo e o Estudiantes voltam à Argentina sem a taça, depois de ficarem a um gol da glória continental.

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Para Rojo, que já havia conquistado o Campeonato Argentino com o Estudiantes em 2010 e voltou ao clube por empréstimo do Manchester United em 2020, antes de sua mais recente passagem por La Plata, a campanha em Montevidéu continua sendo um capítulo memorável de seu retorno.