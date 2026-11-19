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A saída de Luca Reggiani no inverno está cada vez mais provável, e o BVB já definiu quanto quer receber por sua transferência.

Diante de tantas notícias sobre Luca Reggiani, pode parecer que o italiano tem papel de protagonista no BVB. Mas ocorre o contrário, ao menos dentro de campo.

Mas vamos por partes: Reggiani chegou ao BVB em 2024, vindo das categorias de base do US Sassuolo, e renovou seu contrato em Dortmund até 2029 apenas em março deste ano. O jogador de 18 anos foi uma espécie de revelação do segundo turno na equipe de Niko Kovac: atuou com regularidade e marcou seu primeiro gol na Bundesliga. Em julho, surgiram rumores de que o talentoso zagueiro cogitava voltar à Itália, sua terra natal , e de que o BVB não se opunha à sua saída . Reggiani, porém, ficou.

O problema é que ele não evoluiu e, por isso, teve poucos minutos sob o comando de Kovac. Ou será que sua evolução estagnou justamente porque quase não recebe chances no time profissional? Em outubro, surgiram informações de que Reggiani queria sair . Segundo a Sky, os representantes do jogador comunicaram ao BVB que ele queria tentar a sorte em outro clube, onde tivesse perspectiva de jogar mais. Pouco depois, a revista Kicker informou que o BVB não acreditava que Reggiani daria um grande salto de qualidade e tinha interesse em negociar o italiano no próximo inverno.

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E esse cenário de uma saída em breve ganha cada vez mais força, conforme informa também o jornal Ruhr Nachrichten. Segundo a publicação, o BVB quer receber dez milhões de euros por Reggiani. Recentemente, surgiram informações na Itália de que o Milan tem interesse no zagueiro de 1,94 m de altura.

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Nesta temporada, ele soma apenas 50 minutos em campo pelo time profissional. Em vez de atuar na Bundesliga, na Champions League ou na Copa da Alemanha, Reggiani joga mais na Youth League, pela equipe sub-23 na Regionalliga e no Premier League International Cup. Na hierarquia interna dos zagueiros, ele caiu bastante.