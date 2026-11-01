O marroquino Ismael Saibari, jogador do Bayern de Munique, recebeu alta do hospital após ser submetido a uma cirurgia bem-sucedida para tratar uma grave lesão no tornozelo direito, sofrida durante a partida contra o Borussia Dortmund pelo Campeonato Alemão, em meio a previsões de que ficará afastado dos gramados por pelo menos alguns meses.

Saibari publicou uma foto sua no leito do hospital em sua conta no Instagram, na qual apareceu sorrindo, e comentou: "A cirurgia foi um sucesso! Hora de voltar aos treinos. Vejo vocês em campo o mais rápido possível".

O jogador marroquino havia se lesionado durante o empate por 2 a 2 diante do Dortmund na noite de sábado, mais precisamente aos 24 minutos, depois de torcer o tornozelo direito ao tentar alcançar uma bola de rebote em um choque com o goleiro adversário Gregor Kobel.

Cerca de 16 horas após o ocorrido, o Bayern de Munique anunciou o diagnóstico oficial, esclarecendo que Saibari sofre uma ruptura do ligamento entre os ossos da tíbia e da fíbula, ligamentos responsáveis por estabilizar a parte superior da articulação do tornozelo.

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O jornal alemão Bild informou que o jogador precisará de um período de recuperação de pelo menos três meses.

Os problemas do Bayern não pararam na lesão de Saibari, já que Serge Gnabry deixou o campo aos 31 minutos da mesma partida, por causa de uma lesão nos tendões do joelho esquerdo, com previsões de que ficará afastado de 4 a 6 semanas, segundo o jornal alemão.

Esses golpes coincidem com a preparação do Bayern para enfrentar o Atlético de Madrid, na terça-feira, pela Liga dos Campeões da Europa, com a equipe sofrendo ausências ofensivas impactantes que incluem Saibari, Gnabry, Luis Díaz e Jamal Musiala, enquanto pairam dúvidas sobre a condição de Michael Olise, que deixou a partida contra o Dortmund por causa de dores no joelho direito.

O Bayern disputa o confronto sob o comando de seu treinador interino Aaron Danks, que assume a função diante da ausência de Vincent Kompany por causa de uma meningite.