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imago-sport-1084291157.jpgANP
Jeroen van Poppel
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Saiba por que Ruben van Bommel está fora do PSV: "Não é lesão, mas..."

Classic match
Den Haag x PSV
Den Haag
PSV
Eredivisie
R. van Bommel

Ruben van Bommel não está entre os relacionados do PSV para o jogo fora de casa contra o ADO Den Haag, na tarde de sábado. Agora, já se sabe o motivo da ausência do atacante.

"Van Bommel não está lesionado, mas não está 100% em forma e ficará fora desta partida para evitar uma lesão", informa Jeroen Kapteijns, do De Telegraaf. A equipe de Eindhoven quer evitar que Van Bommel volte a enfrentar problemas físicos.

"O risco é considerado alto demais. O atacante jogou muito nos últimos tempos, depois de passar um ano afastado por uma lesão no ligamento cruzado", acrescentou Kapteijns.

A ausência de Van Bommel obriga Bosz a mudar o ataque. Na quarta-feira, o atacante foi titular na derrota por 1 a 0 para o Leipzig, mas ficará fora da partida contra o ADO Den Haag.

Ivan Perisic, que também começou jogando contra o Leipzig, ficará no banco de reservas no sábado. Bosz escolheu Dennis Man, Sven Mijnans e Ayoni Santos para o ataque. Santos fará sua estreia como titular pela equipe de Eindhoven.

O PSV inicia a partida fora de casa contra o ADO Den Haag às 16h30 de sábado. Com uma vitória, o atual campeão nacional pode assumir a liderança da Eredivisie por pelo menos algumas horas.

Escalação do PSV: Kovar; Dest, Geertruida, Obispo, Kostic; Sano, Mauro, Til; Man, Mijnans, Santos.


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