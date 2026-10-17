Ruben van Bommel não está entre os relacionados do PSV para o jogo fora de casa contra o ADO Den Haag, na tarde de sábado. Agora, já se sabe o motivo da ausência do atacante.
"Van Bommel não está lesionado, mas não está 100% em forma e ficará fora desta partida para evitar uma lesão", informa Jeroen Kapteijns, do De Telegraaf. A equipe de Eindhoven quer evitar que Van Bommel volte a enfrentar problemas físicos.
"O risco é considerado alto demais. O atacante jogou muito nos últimos tempos, depois de passar um ano afastado por uma lesão no ligamento cruzado", acrescentou Kapteijns.
A ausência de Van Bommel obriga Bosz a mudar o ataque. Na quarta-feira, o atacante foi titular na derrota por 1 a 0 para o Leipzig, mas ficará fora da partida contra o ADO Den Haag.
Ivan Perisic, que também começou jogando contra o Leipzig, ficará no banco de reservas no sábado. Bosz escolheu Dennis Man, Sven Mijnans e Ayoni Santos para o ataque. Santos fará sua estreia como titular pela equipe de Eindhoven.
O PSV inicia a partida fora de casa contra o ADO Den Haag às 16h30 de sábado. Com uma vitória, o atual campeão nacional pode assumir a liderança da Eredivisie por pelo menos algumas horas.
Escalação do PSV: Kovar; Dest, Geertruida, Obispo, Kostic; Sano, Mauro, Til; Man, Mijnans, Santos.