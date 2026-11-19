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Companheiros na seleção inglesa, Curtis Jones e Djed Spence tiveram uma discussão divertida sobre a franquia de videogames Grand Theft Auto a caminho do treino da Inter. Os meio-campistas discordaram sobre seus jogos favoritos da série em meio à euforia com o lançamento de GTA 6.

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Jogadores da Inter discutem sobre GTA

Jones e Spence foram flagrados em uma discussão divertida durante um treino da Inter. Os jogadores da seleção inglesa debateram qual é o melhor jogo da famosa franquia Grand Theft Auto. Um vídeo da conversa descontraída logo circulou nas redes sociais.

As imagens mostraram a forte amizade entre os dois jogadores enquanto caminhavam para o campo de treino na quarta-feira. A Inter compartilhou o vídeo como parte de uma tendência que se espalhou pelos clubes da Serie A. Equipes italianas têm criado conteúdo online para celebrar o lançamento oficial de GTA 6 na quinta-feira, 19 de novembro.

"Sai daqui"

O debate começou quando um representante da equipe de mídia do clube pediu aos jogadores que escolhessem seu título favorito da histórica série de videogames. Jones não demorou a apresentar suas escolhas.

"GTA San Andreas, foi o primeiro que joguei, ou o cinco, porque é o mais recente, antes de o seis sair", explicou à câmera o ex-meio-campista do Liverpool.

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Spence, que voltou recentemente à Itália após defender a Inglaterra, caminhava poucos passos atrás do companheiro. Ele logo entrou na conversa com sua própria lista: "San Andreas, quatro, cinco, Vice City."

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Vice City provoca debate no treino

A inclusão de Vice City, clássico lançado em 2002, na lista de Spence provocou imediatamente uma forte reação do colega de clube. Jones não conseguiu acreditar na escolha.

"O quê?! Vice City? Sai daqui", gritou Jones em resposta. A interação divertida mostrou como os gostos por videogames variam no vestiário da Inter.

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Foco volta à Serie A

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