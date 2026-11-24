Sabah FK x Barcelona: prévia da Champions League

Liga dos Campeões - Rodada 5 25 de nov. de 2026 - 12:45 Baku Olimpiya Stadionu

O Barcelona viaja ao Azerbaijão para enfrentar o Sabah FK nesta quarta-feira, no Baku Olimpiya Stadionu, pela Champions League. É uma viagem longa para o time de Hansi Flick, que chega após uma vitória dramática no Camp Nou. A partida começa na quarta-feira, 25 de novembro, às 13h45 no horário da costa leste dos Estados Unidos e às 17h45 no horário de Greenwich.

Sabah enfrenta dificuldades em sua estreia na Champions League

O Sabah ocupa a 31ª posição na tabela da fase de liga e tem tido dificuldade para conseguir resultados na Europa. O time perdeu por 4 a 1 para o Viking no início deste mês, e Valdas Dambrauskas sabe que sua equipe enfrentará um adversário muito mais forte desta vez. No Campeonato Azerbaijano, o Sabah goleou o Sumqayit por 5 a 1 em 20 de novembro e encerrou uma sequência de cinco jogos sem vencer em todas as competições.

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Jogos do Barcelona costumam ter muitos gols

O Barcelona está em quinto lugar na classificação e vive boa fase. No domingo, saiu atrás por dois gols nos primeiros sete minutos, mas virou para vencer o Villarreal por 3 a 2. O time marcou três vezes em um intervalo de dez minutos após o intervalo e manteve sua confortável vantagem na liderança de La Liga. Com a vitória, o atual campeão espanhol permaneceu três pontos à frente do Real Madrid no topo da tabela, com uma campanha quase perfeita de 12 vitórias em 13 jogos no campeonato nesta temporada. Sua única derrota recente foi por 2 a 1 para o Real Madrid, no fim de outubro.

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Todos os últimos 10 jogos do Barcelona em todas as competições tiveram mais de 2,5 gols, assim como 14 de seus últimos 16 jogos na Champions League.

Prováveis escalações

Sabah (4-2-3-1): Pokatilov; Zedadka, Solvet, McCarthy, Puchacz; Rakhmonaliev, Lepinjica; Nwachukwu, Khaybulaev, Simic; Mbina.

Barcelona (4-2-3-1): Garcia; Farinas, Cubarsi, Martin, Cancelo; Gavi, Pedri; Raphinha, Lopez, Gordon; Jesus.

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