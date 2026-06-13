Ruud Gullit repugna as pessoas que querem reduzir a imigração e aprecia os torcedores de um país específico

Ruud Gullit está feliz em ver como os torcedores canadenses apoiaram sua seleção durante a partida entre Canadá e Bósnia e Herzegovina na noite de sexta-feira (1 a 1). “Isso me deixa muito feliz.”

Gullit foi convidado da BeIN Sports na noite de sexta-feira para analisar a partida dos canadenses. O ex-jogador do PSV e do AC Milan, entre outros, aproveitou a ocasião para fazer uma declaração.

“Todos viram que mais da metade da seleção canadense é negra”, começa Gullit. “Todos eles vieram para o Canadá por motivos diferentes.”

“E o que vejo é que os torcedores realmente abraçam a equipe. Nós também temos isso na Holanda. Vejo agora países lutando contra migrantes e coisas do tipo”, ele continua.

“Isso dói. Eu me sinto holandês. Mesmo que minha aparência seja diferente. Minha mãe é branca, mas as pessoas olham para mim e pensam: ele é negro. Aí você é tratado de forma diferente imediatamente.”

Gullit continua: “É por isso que isso me dá tanta alegria. Vejo que as pessoas realmente acolhem os migrantes. Os canadenses, claro, também já foram migrantes um dia. Tenho um bom pressentimento e estou feliz que eles tenham conquistado um ponto.”