Ruud Gullit não se convence com jogador do PSV: "Ele me deixa nervoso"

O PSV enfrenta o FC Porto na noite de terça-feira com dois titulares diferentes dos que começaram a partida da semana passada contra o RB Leipzig. Um deles é Yarek Gasiorowski, escolhido para a defesa no lugar de Armando Obispo. Nordin Amrabat teria feito outra escolha, como contou à Ziggo Sport.

Bosz optou por Gasiorowski em vez de Obispo. O espanhol forma a dupla de zaga com Lutsharel Geertruida.

Amrabat teria feito diferente. "Ele tirou Obispo. Eu teria escolhido Ryan Flamingo, porque ele vai enfrentar Samu (Aghehowa, nota da redação), que é um monstro de 1,95 metro."

"E eu gosto do Ryan Flamingo nos duelos individuais. Nisso, ele é muito forte. Agora, com Gasiorowski, teremos de ver como as coisas vão acontecer hoje."

Gullit, por sua vez, tem dúvidas sobre Flamingo. "Principalmente quando ele está com a bola. Às vezes, ele me deixa nervoso. Então, acho que precisa ganhar um pouco mais de segurança."

"Concordo com você que Flamingo é melhor nos duelos individuais. Mas ele não é muito alto. Estou curioso para ver. Acho que eles vão tentar ter um pouco mais de posse de bola e, assim, esperar uma chance de puxar um contra-ataque."

"Só que, para isso, é preciso ter jogadores na área na hora certa. E isso quase não acontece, eles têm um pouco de dificuldade nesse aspecto. Principalmente porque três atacantes não estão disponíveis", concluiu Gullit.