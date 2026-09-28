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imago-sport-1083884092.jpgANP
Rian Rosendaal
Traduzido por

Ruud Gullit exalta dupla da seleção da Holanda: "Realmente um exemplo"

Países Baixos

Ruud Gullit fez elogios especiais a Mexx Meerdink e Crysencio Summerville no Rondo, da Ziggo Sport. Principalmente o trabalho que o centroavante e o ponta da seleção da Holanda entregam recebeu grande valorização.

Meerdink foi ouro para a Holanda no domingo, na partida fora de casa contra a Sérvia, pela Liga das Nações. O jogador do AZ converteu um pênalti e marcou o gol da vitória a vinte minutos do fim.

"O que me chamou a atenção foi: o trabalho duro de Meerdink e Summerville. Achei isso realmente sensacional. O tanto que esses dois caras correram, voaram e ajudaram na defesa, achei realmente um exemplo", disse Gullit, em tom entusiasmado, sobre os atacantes da Holanda.

"E Summerville já se provou na Copa do Mundo. Mas também nestes jogos. Ele se matou de trabalhar", considera o analista que o ponta realmente acrescenta algo à Holanda. "E ele ainda joga bem. Achei refrescante ver isso."

O companheiro de mesa Theo Janssen concorda plenamente com a análise de Gullit. "Summerville também teve uma ação incrível na última partida. Em que ele, dentro da própria área e com 80 por cento, dá um sprint para defender alguém. Quando Dumfries estava muito avançado."

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Janssen também fala muito bem do jogo ofensivo de Summerville, agora já uma presença constante como ponta direita. O técnico da seleção, Xavi, o manteve em campo por 90 minutos no domingo, em Belgrado.

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