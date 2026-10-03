Ruud Gullit é detonado: “O homem mais arrogante que já conheci na minha vida”

Ruud Gullit foi nomeado técnico do Newcastle United em agosto de 1998. Após uma temporada turbulenta, ele pediu demissão quase exatamente um ano depois. Nem todos os jogadores dos Magpies se davam bem com o amsterdamês na época. Foi o caso também de Rob Lee, que faz duras críticas a Gullit no podcast Undr The Cosh.

Gullit levou o Newcastle à final da FA Cup em sua primeira e, no fim das contas, única temporada completa, mas a equipe acabou derrotada pelo lendário Manchester United, campeão da Tríplice Coroa. O desempenho na Premier League deixou a desejar, resultando em um 13º lugar.

O Newcastle começou a temporada 1999/00 com apenas um ponto nos cinco primeiros jogos. Ao mesmo tempo, havia tensão no elenco. Gullit deixou Duncan Ferguson e o capitão Alan Shearer no banco para o sempre carregado dérbi contra o Sunderland, que terminou em derrota por 2 a 1.

Gullit colocou Shearer e Ferguson em campo durante a partida e atribuiu a eles parte da culpa pela dolorosa derrota, o que levou a um confronto no centro de treinamento no dia seguinte. Isso, combinado com o 18º lugar naquele momento, levou à saída de Gullit dois dias depois.

Rob Lee era um dos jogadores à disposição de Gullit na época, mas o ex-meio-campista, que defendeu o Newcastle entre 1992 e 2002, claramente não guarda boas lembranças da era Gullit em St. James' Park.

"Aquele foi o pior período da minha passagem pelo clube", começa Lee. "Eu tinha acabado de assinar um contrato de 3 anos e meio sob o comando de Kenny (o antecessor de Gullit, Kenny Dalglish, red.). Gullit simplesmente não conseguia se livrar de mim. Havia alguns jogadores, eu, John Barnes, Ian Rush, Stuart Pearce... Ele não fazia ideia do que fazer conosco."

"Na pré-temporada, ele tirou de mim a camisa 7. Não queria que eu aparecesse na foto do time. Ele não me disse isso pessoalmente, outras pessoas fizeram isso por ele. Ele era arrogante. O homem mais arrogante que já conheci na minha vida."

Lee não recebeu nenhum número de camisa e passou "alguns meses" atuando no time reserva do Newcastle, embora o treinador de lá tenha dito a ele e a outros que estavam excluídos do time principal que isso não era necessariamente obrigatório.

Lee ainda encontrou Gullit algumas vezes depois. "Mas, quando as pessoas são arrogantes, não adianta falar com elas. Ele falava o tempo todo sobre o Chelsea (onde Gullit foi técnico entre 1996 e 1998, red.). 'Nós vencíamos vocês o tempo todo', dizia ele. Porra, caramba."



