Ruud Gullit detonado: "O homem mais arrogante que já conheci na minha vida"

Ruud Gullit foi nomeado técnico do Newcastle United em agosto de 1998. Após uma temporada turbulenta, ele pediu demissão quase exatamente um ano depois. Nem todos os jogadores dos Magpies se davam bem com o homem de Amsterdã na época. Foi o caso também de Rob Lee, que faz duras críticas a Gullit no podcast Undr The Cosh.

Gullit levou o Newcastle à final da FA Cup em sua primeira e, no fim das contas, única temporada completa no comando, mas a equipe acabou derrotada pelo lendário Manchester United, vencedor da Tríplice Coroa. O desempenho na Premier League ficou abaixo do esperado, e o time terminou em décimo terceiro lugar.

O Newcastle começou a temporada 1999/00 com apenas um ponto nos cinco primeiros jogos. Ao mesmo tempo, havia tensão no elenco. Gullit deixou Duncan Ferguson e o capitão Alan Shearer no banco para o sempre carregado dérbi contra o Sunderland, que terminou com derrota por 2 a 1.

Gullit colocou Shearer e Ferguson durante a partida e os culpou em parte pela dolorosa derrota, o que levou a um confronto no centro de treinamento no dia seguinte. Isso, somado ao 18º lugar naquele momento, culminou na saída de Gullit dois dias depois.

Rob Lee era um dos jogadores à disposição de Gullit na época, mas o ex-meio-campista, que atuou pelo Newcastle entre 1992 e 2002, claramente não guarda boas lembranças da era Gullit em St. James' Park.

"Aquele foi o meu pior período no clube", começa Lee. "Eu tinha acabado de assinar um contrato de 3 anos e meio sob o comando de Kenny (o antecessor de Gullit, Kenny Dalglish, red.). Gullit não conseguia se livrar de mim. Havia alguns jogadores, eu, John Barnes, Ian Rush, Stuart Pearce... Ele não tinha ideia do que fazer conosco."

"Na pré-temporada, ele tirou de mim a camisa 7. Não queria que eu estivesse na foto oficial do time. Ele não disse isso diretamente para mim, outras pessoas fizeram isso por ele. Ele era arrogante. O homem mais arrogante que já conheci na minha vida."

Lee não recebeu nenhum número de camisa e passou "alguns meses" jogando pelo time reserva do Newcastle, embora o treinador de lá tenha dito a ele que ele e outros excluídos do time principal não precisavam necessariamente fazer isso.

Lee ainda encontrou Gullit outras vezes depois disso. "Mas, quando as pessoas são arrogantes, não adianta falar com elas. Ele falava o tempo todo sobre o Chelsea (onde Gullit foi técnico entre 1996 e 1998, red.). 'Nós vencíamos vocês o tempo todo', ele dizia. Porra."



