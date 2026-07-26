A nova direção da Federação Italiana escolheu Andrea Pirlo para assumir o comando da seleção na próxima etapa, mas o treinador enfrenta um obstáculo polémico devido à sua ligação com a empresa "Fonbet", uma das maiores casas de apostas desportivas da Rússia, na qualidade de embaixador da sua marca.

E o caminho não parece fácil para Paolo Maldini, o novo diretor desportivo da Federação Italiana, e para o seu conselheiro Leonardo.

Depois de Pep Guardiola ter recusado a proposta de ambos para salvar a combalida seleção italiana, apesar de negociações que se prolongaram por vários dias e que pareciam avançar bem, a dupla enfrenta agora um novo obstáculo, após terem escolhido Pirlo para liderar a seleção, já que rapidamente surgiram questões acerca das suas ligações russas, segundo o jornal francês "L'Équipe".

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E, desde julho de 2025, Pirlo treina o Dubai United dos Emirados, cuja cadeia de lojas russa "Fix Price" é um dos seus principais patrocinadores, empresa fundada pelo oligarca russo Sergei Lomakin.

Lomakin detém também interesses na empresa "Fonbet", da qual Pirlo se tornou embaixador em outubro de 2025.

A visita da lenda do Milan e da Juventus a Moscovo, em maio passado, para assistir a um evento organizado por uma empresa ligada à federação russa, já havia gerado polémica em Itália, mas a questão ganhou agora novos contornos, após o nome do treinador ter sido associado ao comando da Azzurra.

"Erro grave"

Pina Picierno, vice-presidente do Parlamento Europeu, declarou, em afirmações com as quais a classe política italiana entrou na polémica: "Pirlo emprestou o seu estatuto a uma operação de normalização do regime de Putin, enquanto a Ucrânia estava sob bombardeamentos. A sua escolha é um erro grave".

No círculo próximo de Pirlo, prevalece a calma, com a garantia de que os seus contratos com o Dubai United e com a agência russa podem ser rescindidos a qualquer momento por iniciativa sua. E, uma vez encerradas essas ligações, não haverá qualquer problema do ponto de vista prático.

Mas Giovanni Malagò, o presidente recentemente eleito da Federação Italiana, aguarda garantias claras neste sentido, pois quer que Pirlo se liberte destas ligações rapidamente.

Malagò mantém uma relação próxima com Roberto Mancini e teria preferido que este recuperasse o cargo de selecionador, depois de ter liderado a Itália entre 2018 e 2023, antes de deixar o cargo sem hesitação na sequência da proposta saudita em 2023, ou seja, a menos de um ano do Campeonato da Europa.

Em contrapartida, os clubes da Serie A pressionavam pela nomeação de Antonio Conte, por ser uma figura forte, capaz de alcançar resultados rápidos. Mas Maldini e Leonardo escolheram Pirlo, e parece igualmente difícil ignorar a sua decisão, tendo sido nomeados recentemente para liderar o novo projeto.

Os dados indicam que as próximas horas vão registar mais discussões sobre o futuro de Pirlo e as garantias exigidas antes de se decidir oficialmente a sua nomeação como treinador da seleção italiana.