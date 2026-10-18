Runjaic: "A pior atuação desde que estou na Udinese. É inaceitável"

Kosta Runjaic, técnico da Udinese, falou após a dura derrota em casa para o Lecce, que coloca seu cargo em risco:

"Foi a pior atuação desde que cheguei aqui. Perdemos as disputas físicas e não tivemos intensidade suficiente. Sou responsável por esta derrota, assim como pelas outras, mas hoje precisamos nos concentrar em uma atuação absolutamente ruim.

Quase todo o time não conseguiu mostrar seu jogo, com exceção de Davis e Alaba no primeiro tempo. Okoye também pode ser excluído dessa avaliação. Vencemos e perdemos juntos, conheço a situação e não esperava um resultado como esse. Precisamos nos perguntar por que isso aconteceu.

Sinto que sou capaz de reerguer este time. A Udinese já passou por momentos semelhantes nas últimas décadas. Lamento muito pelos nossos torcedores, mas o futebol é assim: hoje são os adversários que comemoram. A última vitória em casa foi em maio. Precisamos permanecer unidos, mas falar de forma direta e clara."



