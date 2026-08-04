Rumor surpreendente sobre Gianni Infantino e Donald Trump leva a forte reação da Fifa: "Completamente inventado"

O presidente da FIFA, Gianni Infantino, teria pedido apoio ao governo dos Estados Unidos, segundo informa a New York Post. A entidade máxima do futebol mundial já reagiu duramente à reportagem e fala em completa ficção.

Infantino foi recentemente alvo de críticas por causa de seu controverso plano de vender parte dos direitos comerciais em torno da Copa do Mundo a investidores. O projeto bilionário, com valor estimado em 15 bilhões de dólares, encontrou muita resistência dentro do mundo do futebol. O presidente da FIFA acabou sendo obrigado a retirar a proposta.

The Telegraph informou anteriormente, com base em uma fonte, que Donald Trump "fará tudo o que estiver ao seu alcance para ajudar Infantino". Enquanto isso, a resistência ao presidente da FIFA cresce sobretudo na Europa. A UEFA estaria aumentando a pressão e estudando possibilidades para abalar sua posição.

Segundo a New York Post, o dirigente esportivo suíço-italiano tentou várias vezes entrar em contato por telefone com o presidente dos Estados Unidos, mas não obteve resposta. Por isso, Infantino agora buscaria uma aproximação com o secretário de Estado Marco Rubio. Ao que tudo indica, uma conversa pessoal entre os dois está prevista.

A FIFA, no entanto, rebate a reportagem com veemência. "O presidente da FIFA não falou por telefone nos últimos dias com o presidente dos Estados Unidos nem com membros de seu governo. Isso é completamente inventado", informou a entidade máxima do futebol mundial.

Infantino, por enquanto, não se pronunciou publicamente sobre a turbulência criada. Além disso, um porta-voz da FIFA não espera que ele se manifeste no curto prazo. Pelo Instagram, o dirigente de 56 anos reagiu, sim, às manifestações de apoio das federações nacionais de futebol de países como Marrocos, Catar, Emirados Árabes Unidos, Kuwait, Sri Lanka e Butão.







