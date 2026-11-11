Rumor completamente maluco! Luiz Diaz, do Bayern de Munique, seria o principal alvo de contratação do PSG

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Luiz Diaz, do Bayern de Munique, estaria no topo da lista de desejos do Paris Saint-Germain. A informação é do portal colombiano Areacucuta.

Segundo o portal, o clube francês está de olho no jogador de ataque porque busca com urgência um substituto de alto nível para Khvicha Kvaratskhelia, atualmente lesionado. O georgiano sofreu uma ruptura do ligamento cruzado há algumas semanas, na partida contra o Barcelona. Exames médicos apontaram que ele ficará afastado por pelo menos seis meses.

Por isso, o clube pretende contratar um jogador já na próxima janela de transferências, no inverno europeu. De acordo com a reportagem, a diretoria do PSG vê Diaz como o candidato perfeito para preencher a grande lacuna deixada pela lesão de Kvaratskhelia.

Do ponto de vista financeiro, o PSG provavelmente conseguiria pagar sem problemas até mesmo uma pedida exorbitante do Bayern pela transferência. Ainda assim, uma saída do colombiano de Munique no inverno europeu é mais do que improvável. Sob o comando de Vincent Kompany, Diaz é uma peça importante e titular em praticamente todos os jogos decisivos. Ao vendê-lo, o FCB acabaria criando um problema para si mesmo.

Getty Images

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Até quando vai o contrato de Luis Diaz com o Bayern de Munique?

Além disso, segundo o Areacucuta, que cita fontes próximas ao jogador, Diaz se sente muito bem no Bayern e não tem nenhuma intenção de deixar o clube alemão antes do fim do contrato. O colombiano, atualmente lesionado, está concentrado em voltar aos gramados para, em breve, atuar novamente em sua melhor forma.

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O contrato de Diaz em Munique vai até o fim de junho de 2029. Desde sua chegada à Säbener Straße, no verão europeu de 2025, ele é titular sob o comando de Kompany. Em 62 partidas oficiais pelo FCB, considerando todas as competições, marcou 31 gols e deu 24 assistências.

Seus números foram excepcionais sobretudo na temporada passada, quando conquistou com o Bayern o Campeonato Alemão e a Copa da Alemanha. Em 51 jogos, marcou 26 gols e deu 23 assistências. Nesta temporada, são "apenas" cinco gols e uma assistência em 11 partidas.