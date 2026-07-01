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FBL-WC-2022-MATCH63-CRO-MARAFP
Ahmed Mansy

Traduzido por

Rumo ao trono da África... Estrela do Congo bate o recorde histórico de Dary na Copa do Mundo

Inglaterra x RD Congo
Inglaterra
RD Congo
Copa do Mundo
B. Cipenga
A. Dari
Canadá x Marrocos
Canadá
Marrocos
Al Ahly
England
Congo - Kinshasa
EUA
Marrocos
Canadá
Egito

Estrela do Marrocos perde um recorde histórico

Brian Sipenga, astro da República Democrática do Congo, quebrou o recorde histórico que pertencia ao marroquino Ashraf Dari, zagueiro do Al-Ahly do Egito, na Copa do Mundo.

A seleção do Congo enfrentou a Inglaterra nesta quarta-feira, no estádio de Atlanta, nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, disputada nos Estados Unidos, no Canadá e no México.

Aos sete minutos de jogo, Brian Sibenja marcou o gol que colocou a seleção congolesa na frente, após receber um cruzamento e chutar com força à direita do goleiro Jordan Pickford.

De acordo com a rede de estatísticas “Opta”, Sipeenga marcou o segundo gol mais rápido de uma seleção africana nas fases eliminatórias da Copa do Mundo.

Sibenga tirou o segundo lugar do zagueiro marroquino Ashraf Dari, que marcou um gol aos 9 minutos contra a Croácia, na partida que definiu o terceiro e o quarto lugares da Copa do Mundo de 2022 no Catar.

Copa do Mundo
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CAN
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Apenas o astro ganês Kevin Prince Boateng supera o jogador congolês, tendo marcado um gol após apenas 5 minutos, durante a vitória por 2 a 1 sobre os Estados Unidos, nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2010.

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