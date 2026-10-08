Rumo ao Milan: astro do Real Madrid define seu futuro seguindo os passos de Modric

Parece que o brasileiro Endrick começou a pensar seriamente em deixar o Real Madrid durante a próxima janela de transferências de inverno, diante da pouca participação que vem tendo no clube, enquanto relatos italianos revelaram que o atacante do clube merengue colocou o Milan no topo da lista de clubes para os quais prefere se transferir caso saia por empréstimo.

Endrick, de 20 anos, havia retornado ao Real Madrid após um período de empréstimo bem-sucedido no Olympique Lyon, da França, no qual marcou 8 gols e deu 8 assistências em 21 partidas na última temporada, recuperando parte de seu brilho e participando com a seleção brasileira na Copa do Mundo de 2026.

Mas o retorno do atacante brasileiro a Madri não transcorreu como ele esperava, depois que a contratação de Yan Diomande, do Leipzig, somada à lesão muscular que sofreu, contribuíram para complicar sua situação dentro do time.

Endrick, ex-jogador do Palmeiras, limitou-se a jogar apenas 4 minutos diante do Elche, na partida que terminou com a vitória do Real Madrid por 3 a 2 no dia 15 de setembro passado, o que aumentou seus temores quanto às chances de conseguir minutos de jogo suficientes no restante da temporada, enquanto relatos da imprensa indicaram que o técnico José Mourinho o excluiu dos planos.

Endrick tem contrato com o Real Madrid até junho de 2030, mas sabe que a continuidade de sua participação de forma limitada pode afetar seu desenvolvimento, assim como suas chances de manter seu lugar na seleção brasileira, o que o deixa aberto a viver uma nova experiência por empréstimo durante a janela de transferências de inverno.

Diversos clubes haviam demonstrado interesse em contratá-lo durante o verão, com destaque para Milan, Roma e Juventus, além do Aston Villa, da Inglaterra, enquanto o Olympique Lyon também se mostrou aberto ao retorno do jogador que brilhou com sua camisa na última temporada.

Endrick prefere o Milan

A disputa pela contratação de Endrick no inverno parece propensa a se intensificar, diante do congestionamento de opções ofensivas no Real Madrid, com a presença de Kylian Mbappé, Vinícius Júnior, Jude Bellingham, Yan Diomande, Carlos Espí, Brahim Díaz e Rodrygo Goes.

De acordo com o que publicou o jornal italiano "La Gazzetta dello Sport", Endrick informou ao Milan que ele seria sua opção preferida caso decida deixar o Real Madrid por empréstimo durante a janela de inverno.

Caso isso aconteça, Endrick voltará a se reunir com seu ex-companheiro Luka Modric, que deixou o clube merengue no verão de 2025 após o fim de seu contrato, juntando-se ao Milan em uma transferência livre.

O clube italiano já havia se movimentado para contratar o jogador no último verão, e espera que esses contatos deem frutos na próxima janela de transferências, especialmente diante da existência de fortes relações entre a agência "Roc Nation", que representa Endrick, e Gerry Cardinale, dono do Milan.

Essas relações podem desempenhar um papel na definição do futuro do jogador, sobretudo porque o Milan passou a precisar de opções adicionais no setor ofensivo após a lesão de Alexis Saelemaekers e sua ausência prevista por cerca de quatro meses.

Endrick se destaca pela capacidade de atuar em mais de uma posição ofensiva, o que lhe dá a possibilidade de jogar pela ponta direita ou como segundo atacante, algo que pode torná-lo uma opção adequada para o Milan durante a segunda metade da temporada.