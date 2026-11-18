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O alemão Antonio Rüdiger, zagueiro do Real Madrid, defendeu o companheiro francês Kylian Mbappé das críticas que ele vem recebendo pela pouca contribuição nas tarefas defensivas. Segundo o defensor, os gols que o atacante marca lhe dão o direito de se concentrar em sua função ofensiva e não o obrigam a fazer um esforço extra na parte defensiva.

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Em entrevista ao jornal "The Athletic", Rüdiger rejeitou a ideia de cobrar de Mbappé uma participação defensiva maior. Para ele, o que o atacante francês entrega diante do gol tem um grande valor para a equipe, sobretudo diante de suas altas médias de gols desde que chegou ao clube merengue.

"Faz sentido eu pedir a um cara que marcou mais de 80 ou 90 gols em dois anos, e que agora chegou a 100 gols pelo clube, que faça o meu trabalho? Isso não tem lógica", afirmou o zagueiro alemão, segundo o site "Foot Mercato".

Rüdiger citou a era de ouro vivida pelo Real Madrid com o trio formado por Cristiano Ronaldo, Karim Benzema e Gareth Bale, explicando que a equipe não exigia de suas estrelas ofensivas grandes funções defensivas para alcançar o sucesso e conquistar títulos.

"Vamos voltar ao passado. Como era na época de Gareth Bale, Benzema e Cristiano Ronaldo? Vejam o sucesso que eles tiveram. Não precisamos ficar sempre falando sobre as capacidades defensivas deles", acrescentou.

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As declarações de Rüdiger surgem em meio às críticas recorrentes a Mbappé por não participar o suficiente da pressão sobre os adversários e da recuperação da bola, observações que colocam o lado defensivo do atacante francês sob a lupa, apesar de sua grande influência no terço final do campo.

Próximas partidas RMA La Liga 15:00 CEL

O zagueiro do Real Madrid entende que a avaliação de Mbappé deve estar ligada aos gols e ao impacto ofensivo que ele oferece, e não apenas ao seu comprometimento com as tarefas defensivas, especialmente porque ter um atacante com a sua capacidade de finalização dá à equipe uma grande vantagem nas partidas.

As declarações de Rüdiger também refletem a sua convicção de que a divisão de funções dentro da equipe deve respeitar as características de cada jogador e a sua missão principal: os defensores assumem as responsabilidades defensivas, enquanto dos atacantes se espera que aproveitem as oportunidades e façam a diferença diante do gol, papel que Mbappé continua desempenhando no time merengue.